【假新聞】李家超：若問題可控冀不用立法規管　「不因傷風咳就當癌症處理」

▲ 特首李家超。（資料圖片）

港府最遲明年就《基本法》23條立法，特首李家超希望越快越好，但倘為「交差」而忽視某些風險，會對不起香港及國家。他續指，會優先處理23條，至於「假新聞」，若問題可控就不會立法規管，「不會因為傷風咳就當癌症處理。」

李家超接受報章專訪談及23條立法時強調，會根據香港實際情況立法，「不會因為某個國家有某種措施，加埋一齊就得。」至於會否參考內地做法加入「間諜罪」，李家超指，指間諜周圍存在，「我們的對手是國家級，很多情報人員，其中有些是間諜，電影、現實大家都知道」，認為「行為」比針對哪些類別的人更重要。

行政立法關係需磨合 不能議而不決

談到行政立法關係，李家超坦言要「磨合」，強調政府願意接受不同意見甚至批評，但須視乎其出發點，指行政主導是希望起領導作用，不代表行政措施不能有反對意見，形容意見分歧是正常、健康，但經充分討論後要做決定，不能議而不決，「最差的決定是無決定，有決定之後仍有機會可修正，不走第一步，永遠去不到目的地。」

高球場爭議重複 唯一變數是建屋密度

有關粉嶺高球場收地建屋爭議，李家超強調是上屆政府決定，已經過充分討論，現時的觀點與當時亦類似，「某程度上是在重複當時的辯論，我們是辯論兩次、三次、多少次再作決定？」李家超表示，唯一改變是城規會正考慮環評報告，當中要求規劃時須考慮建屋密度，「這些是專業性、技術性問題，應該按着法定程序做。」

使命總有一天會完成 先做好眼前

被問到會否爭取連任，李家超稱「先做好眼前使命」，認為餘下4年任期未必能完成所有事情，不過「成功不需在我，但我希望成功當中有我」。李家超曾說，任期後要與太太「笑傲江湖」，他受訪時再感謝家人支持，「使命總有一天會完成」，希望屆時「以倍計」報答家人。

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責任編輯：林曉君