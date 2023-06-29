【七一回歸】李家超7.1率高官出席升旗儀式及慶祝酒會　金紫荊一帶有特別交通安排

​行政長官李家超和政府高層官員將於七月一日（星期六）出席升旗儀式和慶祝酒會，慶祝香港特別行政區成立二十六周年。

升旗儀式上午八時在金紫荊廣場舉行，現場不設公眾觀禮區。特區政府紀律部隊會在空中和海上敬禮。升旗儀式結束後，特區政府會在會展三樓大會堂舉行慶祝酒會，行政長官將為酒會主禮。

在上述慶祝活動舉行期間，警方會在金紫荊廣場一帶實施特別交通安排。

下列特別交通安排將於6月30日零時零一分至7月1日中午12時實施：



甲、道路封閉



下列道路將會封閉，持有許可證的車輛除外：



—博覽道；

—博覽道中；

—博覽道東；

—中環及灣仔繞道隧道通往博覽道的支路；及

—介乎中環及灣仔繞道隧道灣仔出入口與菲林明道的龍和道東行線。



另外，介乎中環及灣仔繞道隧道灣仔出入口與菲林明道的龍和道西行線及龍達徑將於七月一日上午五時三十分至中午十二時封閉。



乙、交通改道



—沿龍和道東行前往菲林明道及鴻興道的車輛須右轉入龍合街南行，而前往東區走廊的車輛須駛入中環及灣仔繞道隧道東行；

—沿龍合街北行右轉的車輛只能經龍和道東行進入中環及灣仔繞道隧道東行；及

—由中環前往灣仔的車輛須改經民寶街、耀星街東行及龍和道東行。



另外，七月一日上午五時三十分至中午期間，沿鴻興道西行前往龍和道西行的車輛須改經菲林明道南行、菲林明道北行、港灣道西行、分域碼頭街迴旋處、分域碼頭街西行及龍合街北行。



丙、停車位及上落客區暫停使用



—位於博覽道的旅遊巴士停車位及上落客區將暫停使用；及

—位於博覽道東的上落客區將暫停使用。



在特別交通措施實施範圍內非法停泊的車輛，將會在沒有事前警告的情況下被拖走或被重覆票控。



警方會視乎該區當時的交通及人潮情況實施交通安排。駕車人士應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。