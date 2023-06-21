【婚前爭議】準新娘叫未婚夫買5套全新婚紗　嫌棄租二手「怕穿過的人有皮膚病」

▲ 台灣一名準新娘要求未婚夫為她購買5套全新婚紗，斷言不會租二手婚紗︰「怕穿過的人有傳染病或皮膚病。」

結婚是人生大事，但不少新娘為免浪費，都會選擇租婚紗。不過，台灣一名準新娘卻要求未婚夫為她買5套全新婚紗，希望留下最美麗的時光。她斷言不會租二手婚紗，因擔心之前穿過的人有傳染病或皮膚病。連同婚紗照、婚紗及飾品，她指未婚夫需要支付約116萬（台幣，下同，約29.3萬港元），比起要求買樓便宜。

該名準新娘在facebook專頁「靠北婚姻2.0」匿名投稿，指責未婚夫計較，她首先解釋自己絕不會穿二手婚紗，因為擔心穿過的人有病。「那些婚紗都是二手衣，不知多少人穿過了，我才不要穿，誰知道之前穿過的人有沒有傳染病或是皮膚病。」

她表示自己要求未婚夫為她購買5套婚紗，只有2件價格過7萬（約1.77萬港元），其他3件較便宜，每件只有3萬多（逾7,600港元），全用於拍攝婚紗照、訂婚及結婚。她堅稱自己要求合理，因她沒有如閨蜜般訂製手工婚紗。

我閨蜜買一件手工訂婚紗就要26萬（約6.6萬港元）。但我沒這樣做，我也想穿手工等級的婚紗，可是我知道不能把錢全砸在婚紗上。

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認為比買樓便宜

她解釋自己並不大花筒，婚紗連拍攝婚照花去38萬（約9.6萬港元），另外一卡鑽戒及金器則花78萬（約19.7萬港元），以上近30萬港元開支均需由未婚夫埋單。她認為比起要求先買樓才結婚的人，自己花錢已經少很多。

我婚後可以租房住，但我希望能留念美好回憶，結婚我才會慎重要求……結婚時是女人最美的時光，我希望能美麗動人，以後看照片時能懷念其滋味。婚紗照、鑽戒，還有金器本該男方出。

為了減輕未婚夫的負擔，準新娘稱已幫忙分擔婚宴費用，「我出訂婚喜宴38萬（約9.6萬港元），只讓你出結婚喜宴費用96萬（約24.3萬港元）。」但她不滿未婚夫仍跟自己計較，如果他不願意花錢，那就一切從簡，不必影婚紗相也不用辦婚宴，唯一條件就是要買樓，「而且只能買三房兩廳的市區新房，不買就別想我同意，這樣要求你覺得更好嗎？」

網民嘲︰買婚紗準備結幾次？

帖文一出，網民即紛紛對該名未婚夫深表同情，直言「買婚紗是準備要結幾次？」有網民亦嘲笑她「娶妳浪費錢」、「放過那個男孩吧」，且婚前已有花費問題，婚後生活一定問題更多。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳