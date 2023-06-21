【熱帶氣旋】天文台公開徵集熱帶氣旋名字　須具香港特色7.31截止

▲ 天文台公開徵集熱帶氣旋名字。（資料圖片）

2023年是香港天文台成立140周年，天文台舉辦「熱帶氣旋名字徵集活動」，冀選出更多合適及具香港特色的名字，擴大熱帶氣旋名字「候補名單」，並藉此提高市民對熱帶氣旋相關災害的警覺性及認識。參加即看：【下一頁】

參加者可於2023年7月31日23:59:59前，透過網頁提交建議，每位參加者可提議多於一組名字，所有名字均須符合以下條件：

具備中文及英文名字

中文名字應為2至4個字，英文名字則不能多於9個字母。若英文名字中使用了連字號（hyphen）連接兩個英文字，連字號亦計算作一個字母

容易發音

具有香港特色（須填寫名字意思及與香港的關係）

不能包含歧視、具爭議性或不恰當的字眼或意思

不在現時或過往的熱帶氣旋名單內，包括颱風委員會及其他熱帶氣旋地區的名單

不能包含商業元素

於首階段收集到的名字，經整理及初步評選後，入圍名單會在今年稍後於網上供市民投票（「次階段」），以選出合適及具香港特色的熱帶氣旋名字，加至中國香港的熱帶氣旋名字「候補名單」。

若參加者提議的名字最終獲選入中國香港的熱帶氣旋名字「候補名單」，該參加者可獲頒電子感謝狀一張。參加者需於首階段提交建議時，同時提供電郵地址，才可獲得電子感謝狀。

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記者：黃穎津