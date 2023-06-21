【體育發展】董之英中學偕足總推10年合作計劃　足球訓練融入正規課程

▲ 仁濟醫院董之英中學聯同中國香港足球總會推行「董之英足球計劃」，為有志在足球運動發展的青少年提供優質培訓

仁濟醫院董之英紀念中學和中國香港足球總會今日（21日）宣布，將攜手合作推行「董之英足球計劃」，屬全港唯一把專業及有系統性的足球訓練融入中學的正規課程。合作計劃為期10年，旨在為有志於足球運動發展的青少年提供優質的正規學術培訓，為香港及中國足球界培訓學術與足球俱佳的傑出菁英運動員。

「董之英足球計劃」致力推動本地足球青訓發展，栽培及啟發更多志在足球發展的青少年，並得到仁濟醫院顧問局永遠顧問嚴玉麟捐出100萬元作支持。計劃將提供合適的訓練場地和恆常規律的訓練時間，讓學員有更好的發揮和學習機會。計劃內容包含學術、紀律、足球知識與技巧訓練，以及生涯規劃的重點內容，而學校課程亦會靈活配合球員的訓練時間。參與學員將有機會獲香港足球總會優先選拔成為香港足球代表隊成員，甚至被推薦到國內各中甲球會接受培訓或受聘。

仁濟醫院董之英紀念中學將負責招收學員、聘請教練、租用場地及參加比賽等工作，而中國香港足球總會會成立顧問團，優化「董之英足球計劃」未來發展方向，並為計劃的課程內容、訓練模式及教練聘請事宜，提供專業建議及支援。

仁濟醫院董之英紀念中學指，校方一直注重學生的全人培育，以「三元教育」——學術、創藝和體育為教學理念，為學生提供多元發展的機會，多年來在學界足球比賽享負盛名，更創下不少佳績，包括連奪 17 年沙西區學界足球賽甲組冠軍，更有數十位畢業生投身本地、國內及至海外的職業足球聯賽。

仁濟醫院董之英紀念中學校監黃偉健先生表示，董之英紀念中學在學界的成績有目共睹，有賴學校提倡三元並重的教育理念，除了傳授足球技巧之外，亦注重學生的品德和學業成績。

中國香港足球總會主席貝鈞奇表示，足總一直重視青年球員培訓，今次與董之英紀念中學攜手合作，為青少年提供全面的足球與學業雙線發展的培訓，並期望在雙方長期合作下，能夠在學生中找出「苗子」，栽培年輕球員成為香港球壇的明日之星。

中聯辦青年工作部巡視員張國來在簽約儀式中致辭指，先前有觀看過董之英足球隊賽事，讚揚學生們具備良好基礎和技術，並認為是次合作是雙贏的局面。 他續指，體育能鍛煉意志和品格，有助青年正向發展，期望未來培養出愛國愛港的足球員。

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責任編輯：李芷玲