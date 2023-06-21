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【長者抑鬱】本港長者自殺人數創新高　心理學家籲4方面自測抑鬱風險

醫生診症室 18:37 2023/06/21

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熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

本港長者自殺人數創新高，心理學家籲4方面自測抑鬱風險。

香港作為全球最長壽地區，同時亦面對人口老化的問題，根據政府統計處2022年的公布，65歲以上人口比例已超過兩成，並預計於2036年將增加至三成。

不容忽視的長者抑鬱

隨著身體機能衰退，長者們除了擔憂生理健康，亦有可能會面對經濟壓力，甚或至親的離別，加上近年受疫情影響，種種因素或會導致他們情緒低落、徬徨或焦慮，久而久之更會轉化成抑鬱。若非細心觀察，即使是同住家人，都未必能夠察覺到他們的行為或情緒是否有異。

再者，即使他們出現抑鬱，也會因為怕給人增添麻煩，或被標籤為失常，而選擇隱藏其負面情緒，諱疾忌醫。延誤治療只會令情況惡化，甚至會引起自殘的行為。去年本地自殺數字中，60歲或以上人士佔整體個案近四成半，創歷來新高，情況令人擔憂。

先觀察 後評估

要評估長者是否患上抑鬱，可透過ICD-10或DSM-5標準從四方面觀察而進行診斷：

1. 情緒

  • 幾乎每天情緒低落或抑鬱
  • 對日常活動或嗜好失去興趣 
  • 想法負面、消極 
  • 自覺無力、絕望及沒有價值 
  • 緊張、易怒、憂慮 

2. 生理

  • 疲累 
  • 食慾明顯有變 
  • 體重顯著增加或下降 
  • 影響睡眠 
  • 性慾下降 
  • 無明顯醫學成因的身體不適 （如頭痛、胃痛、慢性疼痛） 

3. 認知

  • 健忘
  • 無法集中精神 
  • 思考力減弱 
  • 自尊心下降 
  • 猶豫不決
  • 不當自責及罪疚感
  • 有自殺念頭 

4. 行為

  • 謝絕社交活動 
  • 精神運動激躁及/或退化
  • 不修邊幅 
  • 感到了無生趣
  • 無法履行職責 

若長者出現上述多項徵狀且持續逾兩星期，以致身體功能有變，情緒顯著低落，影響日常生活，便很大機會患上抑鬱。

心理治療為關鍵

除了因為自身經歷，長者有可能是因為缺乏傾訴對象，沒有渠道抒發負面情緒而患上抑鬱，因此心理治療尤為重要。

針對抑鬱情況，可為患者進行認知行為治療（Cognitive Behavioural Therapy，簡稱 CBT），在進行評估後，會先分析患者的思想、行為及情緒如何影響其心理和日常生活，並與患者共同訂立目標及治療計劃。治療過程中，患者需要把這些技巧應用於日常生活中，例如記錄自己的想法，藉此誘導他們的想法回歸現實和更加正面。

如果抑鬱屬中度或嚴重，一般會以藥物配合心理治療，二合為一效果最佳。抗抑鬱藥（如SSRI、SNRI等）能夠增加腦部神經傳遞物質（如血清素、去甲腎上腺素等），紓緩抑鬱徵狀及預防復發。

作為長者的至親，除了多關心及多加注意他們的情緒及行為外，亦可鼓勵他們培養興趣，積極參與社交活動，保持開朗的心境，活得更有意義。

臨床心理學家及醫療心理學家 馮淑敏博士。

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撰文 : 馮淑敏博士 臨床心理學家及醫療心理學家

欄名 : 健康專家專欄

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