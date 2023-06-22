【人情冷暖】富婆將積蓄轉贈私人看護 醫生慨嘆：看護在病危時不顧而去

▲ 《我們的日子》劇照

人情冷暖，世態炎涼，或許是現實的寫照。台灣有醫生近日於Facebook以「錢在銀行，人在天堂」為題發文，指早前從於急症室任職的學生口中，聽到一位中年富婆病人離世的故事，令人唏噓。原來，無親無故的富婆病危入院後，因感謝看護照顧將財產轉贈給對方，但富婆年初染上新冠後，這位看護就離他而去，令醫生慨嘆女病人離世前的孤獨淒涼。

台大婦產科醫生施景中發文時寫道︰「剛剛聽學生說的故事，在急診處上班，會看盡人生百態。人生很多糾結的事，到了那裡再回頭看，就不是那麼重要了。」

病危富婆無親無故

醫生寫道，這名中年富婆送來急診時，已經走到人生盡頭，她擁有一大筆財產，但一個親戚都沒有，孤伶伶在急診處，最親的人就是平日照料她的看護。富婆本想捐錢給急診的護理站，感謝她們的照料，但急診醫療人員不肯收，她只好買飲料或食物送給醫療人員。

▲ 一位婦產婦醫生在Facebook發文，感慨看護接收遺產後對富婆態度象轉。

▲ 醫生感嘆人死了，銀行有多存款也是徒然。

最後，富婆將所有遺產留給看護，但光是要找律師來急診辦理手續，就花了很多工夫。可惜這名女病人因為身體孱弱，年初時不慎感染了COVID-19，而那名獲得遺產的看護得悉後，竟急急離她而去，深怕被傳染。

感慨看護一秒變臉

醫生大嘆當時的COVID-19病毒早已弱化，對健康的人來說幾乎不是什麼威脅。他感慨看護一秒變臉，亦有感生命的無奈，一個人走到盡頭，銀行再多存款，離世時也是孤獨無助︰

賺再多錢，死了也帶不走。不想孤單走完一生，想託付，也不一定有人願意陪你走到最後 一刻。還是平常廣植福德吧，將幸福與歡笑散播給有緣無緣的人。撒手那一刻，銀行留再多的錢又有什麼用呢？

發文一出後網民亦紛紛留言，認同醫生的觀點︰「真的是這樣，醫生分享的事，獲益良多。」、「無誤！所以我會把錢盡量花在偏鄉學童上。」

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