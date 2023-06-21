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【超市大搜查】飲罐頭湯避開致肥陷阱　盤點19款低脂罐頭湯名單

食用安全 18:17 2023/06/21

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熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

盤點19款低脂罐頭湯名單。（iStock圖片）

罐頭湯方便美味，是很多都市人家中常備的食品。不過，市面上部分罐頭湯的脂肪含量並不低，選購時要留意。TOPick近日檢視了29款罐頭湯，根據營養標籤所示，當中有19款屬於低脂。

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【活得健康啲】工作壓力大患情緒病怕搭公共交通　港女愛揸電單車轉行做外賣車手

高脂及低脂定義

根據食物安全中心資料，高脂定義為每100克食物超過20克脂肪；低脂定義為每100克食物不超過3克脂肪。

每100克食物含不超過3克脂肪，便屬低脂。

TOPick檢視市面29款罐頭湯，比較各款的總脂肪含量，發現有19款屬於低脂，按每100克計算，含不超過3克脂肪。以下為詳細名單：

    點擊圖片放大
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食安中心指出，脂肪與碳水化合物及蛋白質都是人類膳食中的能量來源。然而，攝入過量脂肪會導致嚴重的健康問題，包括增加患上心臟病、肥胖症、高血壓、糖尿病及某些癌症的風險。

為了預防上述非傳染性疾病，世衞建議總脂肪只應佔總能量攝入量的15至30%。以一個每日所需能量約為2000千卡的人為例，每日攝入的能量只應有300至600千卡來自脂肪（約33至67克）。

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責任編輯：沈佩珊

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