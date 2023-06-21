【痛失英才】耶魯華裔男大生為避撞上動物炒車身亡　7年後判決出爐獲賠2.7億

▲ 為避撞上動物，耶魯華裔男大生炒車身亡，7年後判決出爐獲賠2.7億。

2016年11月19日，美國佐治亞州米爾頓市（Milton）發生一宗致命交通事故，耶魯大學四年級的華裔男學生Joshua Chang在駕車回家途中，經過貝茨維爾路（Batesville Road）時因避讓路上一隻動物，意外撞上路邊花壇，不幸當場身亡。其家屬事後追究責任，近日法院裁決出爐，最終判定市政府需向死者父母賠償3,500萬美金（約2.7億港幣）。

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綜合外媒報道，根據法庭文件顯示，事發當時Joshua Chang在限速範圍内行駛，且未有酒駕、毒駕或使用手機，事故亦排除了死者睡著或汽車爆胎等其他可能因素。

經調查人員和專家分析，認為事故原因最有可能是死者在駕車時，因避讓道路上的動物而向右轉彎，撞上位於道路上一個用大輪胎製成的花壇，而該花壇裏裝滿泥土，側面則擺放著石頭和混凝土。

惟保險公司拒絕提供200萬美金（約1,600萬港幣）的賠款，Joshua Chang的父母於是決定起訴市政府，指控不應在公共道路上設置花壇。

陪審團認為，由於當地公共道路安全存在缺陷，構成生命威脅，因此判定在事故中，死者佔有7%責任，而米爾頓市政府則佔93%。法院認為，不應在該路段設置花壇，最終判定米爾頓市政府需向死者父母賠償3500萬美金（約2.7億港幣）。

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Joshua Chang的父母稱，兒子當時是耶魯大學四年級的學生，學習機械工程和經濟學，並獲得全額獎學金。本身前途無量的他還有幾個月就可以畢業，未料卻發生了這宗悲劇。

事故發生時，Joshua Chang正在駕車回家過感恩節，此前更曾發訊息給媽媽稱「很快就會回家」，結果卻再也沒有回來。他的媽媽稱，

沒有人能想象過去6年日子有多艱難，我們只是想為Joshua討回公道。

她認為，這一切都不是兒子的錯，同時亦希望同樣的悲劇不會發生在別人的身上，「沒有父母應該遭受這樣的事情。」

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責任編輯：羅嘉欣