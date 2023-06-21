  • 31°C
香港時間 : 2023621日 (週三) 19:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【痛失英才】耶魯華裔男大生為避撞上動物炒車身亡　7年後判決出爐獲賠2.7億

健康 18:12 2023/06/21

分享：

分享：

熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

為避撞上動物，耶魯華裔男大生炒車身亡，7年後判決出爐獲賠2.7億。

2016年11月19日，美國佐治亞州米爾頓市（Milton）發生一宗致命交通事故，耶魯大學四年級的華裔男學生Joshua Chang在駕車回家途中，經過貝茨維爾路（Batesville Road）時因避讓路上一隻動物，意外撞上路邊花壇，不幸當場身亡。其家屬事後追究責任，近日法院裁決出爐，最終判定市政府需向死者父母賠償3,500萬美金（約2.7億港幣）。

最新影片推介：

活得健康啲
【活得健康啲】工作壓力大患情緒病怕搭公共交通　港女愛揸電單車轉行做外賣車手

綜合外媒報道，根據法庭文件顯示，事發當時Joshua Chang在限速範圍内行駛，且未有酒駕、毒駕或使用手機，事故亦排除了死者睡著或汽車爆胎等其他可能因素。

經調查人員和專家分析，認為事故原因最有可能是死者在駕車時，因避讓道路上的動物而向右轉彎，撞上位於道路上一個用大輪胎製成的花壇，而該花壇裏裝滿泥土，側面則擺放著石頭和混凝土。

惟保險公司拒絕提供200萬美金（約1,600萬港幣）的賠款，Joshua Chang的父母於是決定起訴市政府，指控不應在公共道路上設置花壇。

陪審團認為，由於當地公共道路安全存在缺陷，構成生命威脅，因此判定在事故中，死者佔有7%責任，而米爾頓市政府則佔93%。法院認為，不應在該路段設置花壇，最終判定米爾頓市政府需向死者父母賠償3500萬美金（約2.7億港幣）。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

Joshua Chang的父母稱，兒子當時是耶魯大學四年級的學生，學習機械工程和經濟學，並獲得全額獎學金。本身前途無量的他還有幾個月就可以畢業，未料卻發生了這宗悲劇。

事故發生時，Joshua Chang正在駕車回家過感恩節，此前更曾發訊息給媽媽稱「很快就會回家」，結果卻再也沒有回來。他的媽媽稱，

沒有人能想象過去6年日子有多艱難，我們只是想為Joshua討回公道。

她認為，這一切都不是兒子的錯，同時亦希望同樣的悲劇不會發生在別人的身上，「沒有父母應該遭受這樣的事情。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【保險懸案】韓男涉造假車禍殺7個月孕妻判無罪　保險勝訴將獲逾5千萬保險金
14:51 2023/06/04
【保險懸案】韓男涉造假車禍殺7個月孕妻判無罪　保險勝訴將獲逾5千萬保險金
【造物弄人】曾因車禍癱瘓17年奇蹟康復　男子勇登珠峰下山途中失知覺喪命
12:38 2023/05/25
【造物弄人】曾因車禍癱瘓17年奇蹟康復　男子勇登珠峰下山途中失知覺喪命
【紅事變白事】準新人買婚戒後遇車禍　男死女重傷陰陽相隔
11:38 2023/05/16
【紅事變白事】準新人買婚戒後遇車禍　男死女重傷陰陽相隔

你可能感興趣

【保險懸案】韓男涉造假車禍殺7個月孕妻判無罪　保險勝訴將獲逾5千萬保險金
14:51 2023/06/04
【保險懸案】韓男涉造假車禍殺7個月孕妻判無罪　保險勝訴將獲逾5千萬保險金
【造物弄人】曾因車禍癱瘓17年奇蹟康復　男子勇登珠峰下山途中失知覺喪命
12:38 2023/05/25
【造物弄人】曾因車禍癱瘓17年奇蹟康復　男子勇登珠峰下山途中失知覺喪命
【紅事變白事】準新人買婚戒後遇車禍　男死女重傷陰陽相隔
11:38 2023/05/16
【紅事變白事】準新人買婚戒後遇車禍　男死女重傷陰陽相隔
健康問題 保險公司 港元 交通事故 美元 耶魯大學

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌