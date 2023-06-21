【排便危機】商場男廁驚現屍體　男子疑大便期間暴斃

▲ 台灣一間連鎖大賣場的清潔工，日前在廁所內發現一具男性遺體。

台灣近日發生一宗詭異命案，一間連鎖大賣場的清潔工，日前在廁所內發現一具男性遺體。遺體被發現時，頭部前傾至近乎貼上地板的狀態，褲子脫一半，坐在座廁上，疑似是在大便期間猝死。

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綜合台媒報道，一名清潔工上周六（17日）上午近8時，於高雄市三民區一間連鎖大賣場的3樓男廁驚見一具男性遺體。警方接報到場後，發現男子已明顯死亡，身體初步沒有外傷，現場也沒有打鬥痕跡，懷疑男子是在大便期間猝死。而經警方查證，死者為52歲的張姓男子。

發現遺體的清潔工表示，當時正清潔廁所，卻發現該格廁所的門打不開，敲門良久，也沒有回應；最終把門打開後，驚見一名身材胖碩的男子垂頭坐在馬桶上，並在門打開後往前傾，倒臥在地上，於是嚇得馬上報警。

用力排便可致心跳減慢

過往內地曾有一案例，一名有冠心病、高血壓病史的男子便秘3天後，在嘗試排便時突然昏倒，繼而送院不治。

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾受訪稱，任何人用力排大小便，以及前列腺肥大的人士用力小便時，也有機會刺激交感神經中的「迷走神經」，令心跳減慢、血壓降低，導致心臟輸出在短時間內減少，大腦供血量減少，因而突然暈倒。

陳藝賢續指，當身處「侷促」的環境，加上站得久，飲水量少，也有機會出現以上反射作用，令「迷走神經」受刺激，因而昏厥，但屬於良性情況。暈倒後，會減慢「迷走神經」的活動，當心臟輸出回復正常，就會醒來，為較常見的生理現象。

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責任編輯：羅嘉欣