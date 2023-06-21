【額外徵稅】立法會通過向馬會徵收120億元額外足球博彩稅

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇。（林宇翔攝）

為短期內增加政府稅收，財政預算案提出向香港賽馬會徵收為期5年、每年24億港元的「額外足球博彩稅」，立法會今日三讀通過《2023年博彩税（修訂）條例草案》，政府表示歡迎。

財政事務及庫務局局長許正宇表示，政府已考慮包括馬會的負擔能力、本港足球博彩事業外部競爭等因素，馬會亦承諾不會減少本地慈善事業承擔。

葉劉：足球博彩稅有增長空間

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀表示，政府面對龐大財赤，其他可增加的稅務選項不多，落實銷售稅和碳排放稅等均不可行，增加足球博彩稅唯一受影響的只有馬會，對一般市民不會造成傷害。葉劉淑儀續指，足球博彩稅的升幅，在過去10年較少，而投注總額則增長近3倍，在2019年已超過賽馬的總額，足球博彩利益已經遠超賽馬。她指，足球博彩稅現時只是50%，有增長空間。

行會成員、自由黨張宇人則建議，未來可考慮讓馬會增加籃球等運動的博彩。選委界議員吳傑莊也建議可開發更多合法體育賽事。

民建聯立法會議員鄭泳舜肯定馬會對本港，文化體育及慈善等各方面作出的貢獻，形容今次做法是非常時期措施。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸