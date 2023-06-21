  • 31°C
香港時間 : 2023621日 (週三) 18:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【額外徵稅】立法會通過向馬會徵收120億元額外足球博彩稅

政治 17:20 2023/06/21

分享：

分享：

熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

財經事務及庫務局局長許正宇。（林宇翔攝）

為短期內增加政府稅收，財政預算案提出向香港賽馬會徵收為期5年、每年24億港元的「額外足球博彩稅」，立法會今日三讀通過《2023年博彩税（修訂）條例草案》，政府表示歡迎。

財政事務及庫務局局長許正宇表示，政府已考慮包括馬會的負擔能力、本港足球博彩事業外部競爭等因素，馬會亦承諾不會減少本地慈善事業承擔。

葉劉足球博彩稅有增長空間

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀表示，政府面對龐大財赤，其他可增加的稅務選項不多，落實銷售稅和碳排放稅等均不可行，增加足球博彩稅唯一受影響的只有馬會，對一般市民不會造成傷害。葉劉淑儀續指，足球博彩稅的升幅，在過去10年較少，而投注總額則增長近3倍，在2019年已超過賽馬的總額，足球博彩利益已經遠超賽馬。她指，足球博彩稅現時只是50%，有增長空間。

行會成員、自由黨張宇人則建議，未來可考慮讓馬會增加籃球等運動的博彩。選委界議員吳傑莊也建議可開發更多合法體育賽事。

民建聯立法會議員鄭泳舜肯定馬會對本港，文化體育及慈善等各方面作出的貢獻，形容今次做法是非常時期措施。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【馬會慈善】馬會推出社區排球計劃　請5,000有需要人士睇世界女排聯賽
22:50 2023/06/13
【馬會慈善】馬會推出社區排球計劃　請5,000有需要人士睇世界女排聯賽
【創新科研】浸大賽馬會「化學探針」創科實驗室　研究探測早期癌症
00:01 2023/06/15
【創新科研】浸大賽馬會「化學探針」創科實驗室　研究探測早期癌症

你可能感興趣

【馬會慈善】馬會推出社區排球計劃　請5,000有需要人士睇世界女排聯賽
22:50 2023/06/13
【馬會慈善】馬會推出社區排球計劃　請5,000有需要人士睇世界女排聯賽
【創新科研】浸大賽馬會「化學探針」創科實驗室　研究探測早期癌症
00:01 2023/06/15
【創新科研】浸大賽馬會「化學探針」創科實驗室　研究探測早期癌症
政治 自由黨 民建聯 足球 籃球 鄭泳舜 馬會 運動 張宇人 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌