【管家婆】控制狂兼效率高同事壓力大　50歲港媽辭職回歸家庭子女呻好惡頂

▲ 50歲港媽辭職回歸家庭子女呻好惡頂。（iStock圖片，非當事人）

她頭腦聰明轉數奇快，經常都會拋出很多新奇的主意來。她熱情開朗，時常會主動幫朋友解決問題，比如是有朋友新居將入伙，她會自動請纓幫忙找裝修，完全不怕麻煩。

她從來都愛做事快手快腳，討厭拖泥帶水，基於工作效率高的風格，很年輕時已獲得上司賞識，晉升往不錯的位置去。

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工作理想，然後結婚、生兒育女，她的前半生順風順水，直至五十歲那年……

公司人事變動是等閒事，但她卻被新老闆澆上冰水，將資歷較她淺的同事升為她的上司位置，這啖氣怎能嚥得下？於是她毅然辭職了。

說也奇怪，朋友對她的評價向來高，但公司同事卻不一樣，除了三兩個跟她志趣相投的同事不捨得她之外，有人竟表示吁了一口氣，因為跟她做事壓力超大，她要求你的工作效率比常人都要高呢！

以為可以回歸家庭重新整理再出發，料不到家中一對青少年子女卻首先發難：「你以後日日喺屋企，我哋咪無晒自由囉！」「咪係，你乜都要管，乜都要快快快，好惡頂呀！」

幸好丈夫沒有微言，還訂了歐洲自由行，準備讓太太旅遊散心。誰知到達瑞士不出兩天，兩夫妻就吵起來，丈夫忍不住喊道：「老婆呀，依家係旅行歎世界呀，你可唔可以靜下嚟呀，咪跑完一個山又一個山啦，我跟唔上呀！」

其實，就連她自己的身體也跟不上了，她臉頰發燙，心跳加速，膝蓋亦正痛得厲害呢！

原文刊於《經濟日報》收費專欄「會笑媽媽」，原題為「可以稍減速度嗎？」。

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