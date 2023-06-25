【安樂窩】打開運動公關的波衫衣櫃　偶像不幸離世成無價寶：多多錢不會賣

▲ Gordon大晒珍藏波衫。

運動公關邱益忠(Gordon)從小就喜歡運動，而打籃球更是他的最愛，不過從小球技比較差，協調性差，走籃也不懂，射波不準，但就是喜歡打，從小夢想是有自己一本NBA雜誌。出來社會工作後，在機緣巧合下有機會獲一本台灣的雜誌成為專欄作家，開始慢慢跟體育沾上關係。

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Gordon在2016年的時候，經常要到內地或台灣應酬，經常飲很多烈酒，當時的體重是超過200磅，未夠30歲，我膝蓋覺得很痛，行路都很痛，開始關注健康的重要性，開始想轉不需要飲酒應酬的工，見到一間體適能學院招聘公關，後來發現健身界是沒有運動公關，「這個行業有機會給我創立一個新工種，這幾年就不斷做這份工作。」

▲ 無價寶！曾嘉文攝

而Gordon除了喜歡籃球外，還有一鋪儲波衫波鞋癮，收藏年資已經達差不多20年，由04年開始，高峰期擁有300多件波衫，有些未著過或著不到就原價轉讓給朋友，現在剩下150件左右：

當時儲波衫的熱潮不盛行，圈子很窄，可能只有十幾、二十人，來來去去都是那些人，就算現在都是得100人左右，理由很簡單，很喜歡NBA球星，買了件波衫，感覺好像拉近了彼此的距離，著住看電視直播，你可能會有親切感，有時會幻想，將來會不會著住件波衫拿給他簽名呢?

而說到他的最愛當然是已故NBA球星高比拜仁(Kobe Bryant)的波衫，購買的時候Kobe還在生，只是趁住對方退休才買下，萬萬沒有想到Kobe會英年早逝，波衫因而成為了無價寶，他說:「當年買這件波衫的時候，我都幾肉痛，因為通常都是買幾百至幾千元一件不等，這件叫落場版簽名波衫，當年大概6000港元，當時已經好貴，幾千蚊買件衫，而且不會穿的，但當時Kobe要退休就買下了，當然我買這件衣服不是想升值，但當Kobe去到臨近退休的時候，要2-3萬先買到，甚至乎不幸地他過世，現在要6-10萬先可以買到一件他簽過名的物品，可能係張卡仔，或者是一件衫，這件比較特別，因為他是荷里活特別版。」

Gordon表示現在多多錢都不會賣，而且特別向老婆交代，

如果我不幸先行一步，這件衣服不要1000元賣走，這件衣服可能都賣到6-10萬，給到女兒做教育基金。

保養波衫心得

人要保養，波衫一樣要，否則很快殘！Gordon就分享兩招保養波衫心得：

1.衣架掛起

一定要有衣架，因為大家可能會摺疊放在櫃筒，波衫是不能這樣做的，要拎個衣架掛起，令到件衫不會有折舊。

2.手洗滴乾

如果你穿過的波衫，千萬不要放洗衣機洗，因為很多人給幾百至幾千元買波衫，放落洗衣機，件衫是有機會洗到殘晒，這個我有經驗，通常我就會反轉件波衫，然後手洗，用凍水洗，掛起，令它沒有臭味即可，不能擰乾、滴乾，朝早9點洗1點就收起，建議都不要入袋洗，有朋友試過件衫的數字甩掉，要找裁縫車回，平的100元，貴的話3-400元不出奇，修理那件衣服，有機會貴過買。

儲波衫的意義

人生在世，每件物件都總是有點意義，或許陪伴你某一段的人生旅程，問到Gordon儲波衫對其人生有何意義呢？

Gordon說：「10年前你問我，我會覺得自己比較敗家，因為剛畢業出來工作，人工大約1萬左右，當可能用了1千至2千元去買波衫，我好記得有一年我生日，我當時女朋友，我送件Kobe Bryant的波衫給你，我很單純表示好呀，她買的時候哭著說：『你喜歡件波衫多過喜歡我本人。』她表示不是價錢問題，只是覺得跟我沒有將來，當時我就反省，當時單純的認真，女朋友送禮物給你，難道SAY NO?!當時印象深刻，她在街上流著眼淚，覺得自己都很敗家。」

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他續說：「10年後問我這條問題，會見證到波衫是運動產業的一部分，球迷為什麼會給幾百元到幾千元去買件波衫，是著住喜愛的波衫再去睇波係好開心的一件事，講真，如果個觀眾不肯給錢去買波衫，這個產業是沒法經營，我有朋友用7位數買一件球員穿過的波衫，甚至有些數據很誇張，stephen curry mvp球員，明星賽入了16球3分波，他上半場穿的波衫，價錢是400萬港元，但5年後可能會升值到一千萬，但不是為了升值，因為我們做收藏家不是為了炒賣，但當你收藏的時候會難免見到個炒賣情況愈來愈嚴重。」

硬食炒價

Gordon成家立室後，買東西比以前審慎，一般買衫，我是會低於市價入手，不是馬上買，有機會是7折、6折去買，慣了這個方法，就好易平價入手。不過，現在是相反，因為預計到未來今日不買，是會升值10倍，所以大家寧願原價捱貴兩、三成即刻入手，不要錯過這個機會，玩法不同了，資訊流通了，很多人知道這件衣服有得炒，即刻入手，令到真正想擁有的人，未必買到。

問到最難忘的片段，他說：「疫情前，穿一件波衫看一個球員比賽，叫Blake Griffin，好彩地用了優惠價買了第一行的飛，當時他打活塞隊，作為作客球員，他不敢跟球迷有很多接觸，因為怕被瘋狂球迷傷害，半場時，他跟我單眼打招呼，完場時他拋了他穿過的手袖給我，我覺得好感動。因為如果特登買可能$1000-$2000左右，但他送給你我真的很開心。」

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記者：陳麗薇