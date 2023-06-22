【水果保鮮】荔枝買回家放2日又乾又硬　用1個方法最長可保鮮1個月

▲ 荔枝買回家放2日又乾又硬？用1方法最長可保鮮1個月。

夏天正是品味荔枝的好時節，但買回家的荔枝吃不完，不妨嘗試用3個保鮮方法，最長可保鮮荔枝約1個月，仍鮮甜多汁。

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台灣農糧署在Facebook專頁發文指出，很多愛吃荔枝的人，有時買太多回家卻吃不完，才放幾天發現荔枝失去水分，果皮變得又乾又硬，非常可惜。

農糧署解釋，由於新鮮荔枝在採收2至3日後就容易失去水分，產生硬化、褐化現象。如果想荔枝保持鮮甜多汁，可以視用途和食用頻率，嘗試3個保鮮方法：

1. 整束冷藏

將荔枝噴上水後，用白報紙包裹，再放入塑膠袋中綁緊冷藏。此方法可保鮮荔枝3至5日。

2. 泡鹽水冷藏

剪下荔枝，但需保留一點蒂頭；放入鹽水中浸泡5分鐘，瀝乾後放入保鮮袋。此方法可保鮮荔枝7至10日。

3. 冷凍保鮮

將荔枝剝殼去籽，放入保鮮盒後存放在冰格。此方法可保鮮荔枝1個月，適用於將荔枝製作為甜品或飲品。

此外，農糧署也提醒，荔枝雖然多汁鮮甜，更含鉀、檸檬酸、精氨酸、維他命B、C等營養；但荔枝也屬於高升糖指數水果，且容易使人「上火」，應避免空腹食用。有需要控制醣份者，進食荔枝前最好咨詢醫生意見，酌量食用。

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責任編輯：羅嘉欣