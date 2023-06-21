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【旅遊復甦】機場5月客運量按年升逾17倍　貨運量跌4%

社會 17:36 2023/06/21

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機場5月客運量按年升逾17倍，貨運量跌4%（資料圖片）

 香港機場管理局今天（21日）公布香港國際機場今年5月的客運量為310萬人次，與4月份相若，飛機起降量則按月上升3%至2萬2,200 架次。

按年比較方面，由於去年的低基數，5月份客運量及飛機起降量分別增加超過17倍及113%。

另外，5月份的貨運量與去年同月相比減少4%至35萬公噸。全球經濟前景不明朗持續對貨運量造成影響。整體貨運量於5月減少，其中進口貨運量較去年同月下跌 30%。月內，往來東南亞、台灣及日本的貨運量錄得最顯著跌幅。

於今年首5個月，機場客運量及飛機起降量較去年同期的低基數，分別上升超過23倍及89%至1,320萬人次及9萬6,410架次，貨運量則同比下跌6.1%至160萬公噸。

過去12 個月，機場客運量同比增加超過10倍至1,830萬人次，飛機起降量上升27.9%至18萬4,170架次，貨運量則下跌16%至410萬公噸。

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責任編輯：李芷玲

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