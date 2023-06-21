【教養之道】考試陪太子女讀書感情反升溫　醫生媽媽：放棄執著完美嚴苛也消失

▲ 只要父母放棄執著完美，嚴苛也消失。（許嫣提供）

前陣子小學考試，陪女兒們讀書溫習。

許多家長煩惱孩子學業，每次臨近考試陪讀書時，矛盾就馬上爆發。孩子偷懶、不專注、追不上進度；家長勞氣、擔心、發火怒吼；有些父母甚至失眠焦慮，影響工作和生活。

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我家不是這樣的。溫習時期，我和兩個女兒和平共處，親密無間；考完之後，我們仨的感情大大升溫。

「你的女兒又叻又乖，所以你才可以這樣輕鬆嘛！」別人總是這樣說。

事實並非如此。第一、我並不輕鬆。第二、不論孩子是否聰明聽話，跟溫考試時的親子關係是沒有聯繫的。聰明乖巧的孩子，也可以跟父母充滿矛盾與壓力；不太聰明專注的孩子，也能與父母快樂地溫書學習。

關鍵是，父母的心態是否良好、父母的教法是否正確。

我小時候讀書很勤力，科科追求一百分。做了母親後，覺得女兒不論先天還是後天資源都比我優勝，故自然認為她們都應該追求卓越，所以對她們要求嚴格，想要發揮她們的潛力極限；結果，造成了不少壓力和情緒。後來，自己思想搞通了，發現我對女兒的嚴苛，其實是源自我內心對自己的不滿、是原生家庭的創傷累積。我將自己的無力感和憤懣轉介到女兒身上；我把對自己的期望，變成了對女兒的期望。

當我慢慢學會放過自己、放棄執着完美之後，像奇迹一般，我對女兒的嚴苛也消失了。我接受了大女兒的粗心大意和髒亂字體，也接受了小女兒的不求甚解和單細胞思維。我知道，孩子自己也很想做得好，毋須我把自己的期望加諸她們身上；我也知道，倘若失手，孩子自己已經很失望的了，毋須我把自己的失望加諸她們身上。

考試時期，我要讓孩子感受到我是在幫助她們，而不是在打壓批評她們。我只順着她們的個人能力去安排學習，不逆天而行，並全力支持她們的吃喝、作息。更重要的是，我以她們的平穩樂觀情緒為優先，以我與她們的愛為至上；其餘一切，皆不重要。陪讀書可以使親子感情升溫。陪讀書是，不論孩子聰明與否，你都愛他、接納他、支持他。陪讀書是，只要在孩子困難時刻永遠站在他身邊就好。陪讀書是，良好的親子關係，永遠比成績分數更重要。

原文刊於《經濟日報》收費專欄「醫生媽咪」，原題為「陪讀令親子感情升溫」。

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