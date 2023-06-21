【充電意外】在家為手機充電一插瞬間觸電　12歲女慘死學校停課哀悼

▲ 巴西一名12歲少女在家為手機充電，一插瞬間觸電慘死。

大家使用「雜嘜牌」充電器時，真的要格外小心！近日一名巴西少女在家使用充電器為手機充電時，突然遭到嚴重電擊重傷，送院急救最終不治。少女的學校為這宗不幸的意外，特別停課1日，哀悼少女。

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據當地報道，6月18日於巴西東北部皮奧伊州的科洛尼亞（Colonia do Piaui），一名12歲少女萊莎（Laisa Sofia da Silva Teixeira）在家為手機充電時，才剛插上插頭便遭到嚴重電擊，巨大電流令她即時昏迷，雖然送院急救期間，一度恢復生命跡象，惟抵達醫院後最終仍返魂無術。

▲ 使用廉價的充電器其實存在一定風險。（iStock圖片）

停課一天哀悼

不幸事件傳出後，科洛尼亞市政府聲明表示，當地政府對於萊莎逝世的消息深感悲痛，除了向死者家屬致意，也宣布19日當地學校所有課程取消，為不幸事件表達哀悼。

當地媒體指今次意外，疑是因為萊莎使用的充電器疑似非原廠品牌，乃廉價盜版產品，該充電器已融化毀壞，目前事件仍在調查中。

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