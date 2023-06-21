【外來人才退稅】議員關注為何不能「先免後繳」　卓永興：有違政策目標

▲ 政務司副司長卓永興。（林宇翔攝）

立法會今日三讀通過《2023年印花稅（修訂）（第2號）條例草案》，讓合資格外來人才在成為香港永久性居民後，可以申請退還部分置業印花稅。多位議員關注為何不能「先免後繳」，政務司司長卓永興表示，退稅機制目的是吸引外來人才長久留港發展，若提前豁免，有違政策目標，在實際操作層面，亦會造成漏洞，當局持續查核的成本亦會大增。



會計界議員黃俊碩表示，政府在疫後的「搶人才」措施值得肯定，但商界和會計界對退稅安排有疑問，他們都不明為何不能「先免後徵」。黃俊碩表示理解政府擔心「先免後徵」或影響樓市，但他認為政府既然已提出方案，就會有一定程度上影響，「唔可以又去游水，又要怕浸親，再賴沒有救生員。」



地產及建造界議員龍漢標形容退稅機制對外來人才「無著數」，他們須待7年才能取回稅款，但就失去利息。龍漢標又批評樓市「辣招」如馬路上的臨時交通安排，最初只放置一些雪糕筒，分隔慢線和快線的車輛，便利搭車的人在慢線上車，但雪糕筒都已經放置逾十年，愈放愈多，行車線越收越窄。他指「辣招」令市民換樓成本增加，二手物業市場缺乏正常流轉，再次促請政府取消「辣招」，將樓市帶回健康發展的軌道，為經濟復甦增加動力。



選委界議員譚岳衡則關心人才去留問題，他表示如果政府不能讓人才安居樂業，則難以留住人才在香港工作。他指出，30%的印花稅對青年置業者是不小的負擔，建議推出印花稅無息貸款或擔保貸款及「先免後繳」的模式，若買家7年內離港賣房則需要補繳稅款，避免機制被濫用。



政務司副司長卓永興回應稱，今年第一季置業負擔比率上升至73%的高水平，遠高於2003年至2022年的20年長期平均值51%，可見整體樓價亦處於一般市民難以負擔的水平。政府在綜合考慮後，認為在目前環境下，無須調整住宅物業的需求管理措施。

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責任編輯：戴朗希