【調教你處男】影后珍妮花羅倫絲出手搞宅男　中女搏到盡展「掃毒」

影后珍妮花羅倫絲（（Jennifer Lawrence）一向好演技，不過在演藝生涯之中，未有擔正演一套正正式式的劇，她表示：「一直都想拍喜劇，可惜找不到合適的劇本。」

而今次新作《調教你處男》（No Hard Feelings）終於讓花姐圓夢，她甚至形容：「有機會大玩特玩。」的確，花姐今次完全瞓身演出，片中一些內心戲對影后當然小菜一碟，至於喜劇演出也是手到拿來，而且其中一更全裸三點盡露演出，夠晒放夠晒盡。

當然珍妮花不是首次露點，況且她也是此片監製之一，不過演出如此之盡，也可見她十分喜歡此製作，以及對編導非常信任。

受廣告啟發靈感

這片花姐好友真史杜尼斯基（Gene Stupnitsky）編劇兼導演，他是人氣電視劇系列《辦公室風雲》（The Office）的前聯合首席編劇，也是大熱瘋狂喜劇《曳曳同學會》（Good Boys）的編劇兼導演。

史杜尼斯基就跟她分享了一件事 — 監製馬克普弗西亞羅（Marc Provissiero）和娜奧美奧丁卻克（Naomi Odenkirk）發現分類廣告頁Craigslist上一則廣告：有直升機父母發布一則廣告，想為他們超宅、怕醜、缺乏「經驗」的兒子尋找一名年輕女性，以引誘他幫他「出Pool」為大前提，讓仔仔由高中宅男變成自信型仔大學生。

廣告暗示，成功者將獲得豐厚報酬。「我聽完這件事真的笑爆，大概，因為我們面前有正在暢飲杯Dry Martini……」珍妮花說。

▲ 馬修波特力（Matthew Broderick）和羅娜貝蘭蒂（Laura Benanti）飾演Percy仔的父母。

角色為花姐度身訂造

珍妮花羅倫絲在《調教你處男》飾演的Mad姐為保住亡母間屋陷經濟困局，一向開放的她為間屋，受毒男Percy仔（安德魯費德曼飾）父母所聘，要讓Percy仔走出社恐出pool為入大學做準備。

導演史杜尼斯基、編劇菲力斯為珍妮花度身訂造這角色，菲力斯表示看過花姐過去的演出以及在Jimmy Kimmel的深夜Talk騷的表現：「我們意識到，她的笑聲、搞笑的反應是獨一無二的。」

菲力斯形容珍妮花是個不愛被戲弄，中招後一定作出反擊，是個讓人敬佩的女漢子：「她也有種令人害怕的氣場，導演和我有時都怕她（笑）。這些特質，我們試圖融入Mad姐的角色裡。珍妮花其實很搞笑，導演想辦法將這真實的一面帶給觀眾。」菲力斯說。

解放宅男大作戰

Mad姐性格狂野，相對地，毒男Percy仔笨拙內向，導演說，「他是個要去普林斯頓大學（Princeton University）的『極受保護』宅男，非常聰敏。他的社交生活卻偏向『在線上』，就像很多當下的孩子一樣 — 在社交媒體上和他的打機Friend交流比實際朋友多。大部分時間他都留在自己的房間裡，現在他需要離開房間，投入現實世界。」

當Mad姐出現、到進入他的生活時，Percy 仔明顯不想要一夜情，他想要真感情（不知他是否真的了解）。「他是個理想主義者，又是個浪漫主義者，」

編劇菲力斯說，「他憧憬愛情，需要先感受到一種『火花』，然後，才能和某人發展感情。」Percy仔的問題是他太專注於一段關係應該是什麼樣子，以至於他無法享受眼前的一切。

▲ Mad姐出盡方法引誘Percy仔。

「Percy仔」多才多藝

在片中要與影后有大量對手戲，製作團隊最初也擔心Percy仔這角色未必容易找到合適的人選來演。

他們進行幾輪選角，有位候選人早就脫穎而出，就是靠百老匯演出賺得人氣的安德魯費德曼（Andrew Feldman）：「一見到他，我們馬上就知道：係佢喇！」珍妮花羅倫絲說。

導演也立即被打動，「我們在輪選的第二天見到安德魯，我立刻感到：他太出色，有喜感、感情拿捏準繩。即使之後看過其他人遴選者，但我肯定，Percy仔非安德魯演莫屬。」

兩顆受傷的心

安德魯指，導演經常在午夜夢迴之際，懷疑究竟像Percy仔這樣的宅男現實是否存在？「然後我對他說，我在很多方面都跟Percy仔相似。」

其實安德魯本身是一位多才多藝的歌手，曾在百老匯演出過《Dear Evan Hansen》的主角，編劇菲力斯給導演傳了一段安德魯唱歌彈鋼琴的影片，「看完後，我心想：哇，電影中一定要有個類似場面！」

導演說，這是強化Percy仔性格的主要場口 — 他並非在人前演奏，而是在他的房間裡獨奏：「Mad姐的出現就是要幫他擺脫這種封閉的枷鎖。當他倆演這場唱歌戲時，珍妮花演繹出乎意料地淒美，這是我最喜歡的場面之一。」

的確，其實片中不僅是Mad姐修復Percy仔的問題，正如Percy仔當義工的狗隻收容所，牆上貼著一張海報，上面寫著「誰救了誰？」，這就是本片的真正核心主題，是兩人個人互相挽救，瘋狂好笑的劇情當中還十分感人。

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