【非禮親女】涉多次撫摸15歲親女胸部等　56歲父認3項非禮罪還押候判

▲ 涉多次撫摸15歲親女胸部等，56歲父認3項非禮罪還押候判（資料圖片）

56歲父親涉自2020年起多次於住所及酒店撫摸當時約15歲的女兒胸部及大腿等位置，又趁女兒洗澡時以下體觸碰其臀部，最終遭妻子揭發事件。涉案父親今（21日）於區域法院承認3項非禮罪，法官將案件押後至7月6日判刑，以替被告索取背景及心理專家報告，其間被告須還押候判。

男被告L.W.K.（56歲，報稱自由工作者）今承認3項非禮罪，控罪指被告於2020年11月至翌年9月，在香港鴨脷洲的家中，非禮約15歲女童X；及於2021年5月9日，在香港黃竹坑香葉道43號非禮X。被告另被控的3項非禮罪則存檔法庭。

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案情指，X於2005年11月13日出生，案發時約為15歲，被告是X的父親，X與父母及2名弟妹同住一房。及至2020年11月或12月，X身穿連衣裙獨自睡在上格床，被告突然稱天氣很冷，然後走到X的床上躺下，隨後被告抱着X及摸X的大腿，再將手伸入X的胸罩內摸X胸部，X遂將推開被告的手，下床換衣上學。

及至2021年5月8日至10日，X與家人入住黃竹坑雅格酒店，X在5月9日下午離開酒店與朋友會面，在晚上時發現除被告外，其他家人都已回家。被告隨後趁X洗澡時，脫下所有衣服進入浴室，以下體觸碰X的臀部約10次，以及試圖觸控她的乳房。X遂穿上衣服離開酒店，期間被告曾阻止X離開但不成功。

及至在2021年9月某日，X與胞妹洗澡時，被告於X胞妹離開浴室後非禮X下體。同年11月晚上，X母親聽到當X以語音訊息向朋友提及遭被告非禮後，於是詢問被告是否屬實。被告承認並稱已很久沒有非禮X，被告最終於當晚被捕。

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記者：梁錦麟