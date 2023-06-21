發哥感激香港人多年沿途支持　請市民睇新作《別叫我〝賭神〞》

發哥周潤發於2021年第三度獲香港最高學府嘉獎，獲香港浸會大學頒授榮譽人文博士，以表揚他專業成就，以及對全球電影的重要貢獻。

他在專業領域的技藝和智慧，以及他立身處地的態度，令人受益良多。發哥在榮譽博士學位頒授典禮上，將他的顯赫成就歸功於香港和香港人。

事隔5年，香港觀眾終於等到在大銀幕欣賞到發哥新作，發哥決定回饋香港人對他從演49年來的支持，請市民免費欣賞新片。

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藉新片發放正能量

當日，發哥在典禮上致辭時，表達了對香港的謝意：「我媽媽好有遠見，60年代已經漂洋過海送我到香港讀大學，就是香港社會大學，我當時只得10歲。我很多謝香港人給予我很多鼓勵和包容，很多愛護。我還要感謝香港這個地方，賦予我很多智慧和耐性。」

發哥答應主演新片《別叫我〝賭神〞》，是因為電影包含了與自閉症患者的相處的溫情元素，與及失意中佬找到自己，在人生路上再起跑的正能量信息，他覺得這個由莊文強執筆劇本很有意思，感動到他去演出。

平時非常「寵粉」的發哥，遇到市民要求自拍，從來來者不拒。他曾透露窩心原因，是他知道香港市民支持他多年，都是從小看他戲的粉絲，每次他有電影上映時，粉絲就會以行動買飛支持，因此認為合照是應該的，並認為能遇上是種緣份，他也樂於充當自拍師。

過去幾年人人飽受疫情影響，身心俱疲，發哥有見及此，希望藉著新片將滿滿的正能量發放給全港市民，並回饋香港人多年來對他不變的愛戴。

而所有曾有緣在行山或跑步時，野生捕獲過發哥合照的市民，只要在社交平台上載與發哥的合照，另填妥網上報名表，就有機會獲得電影換票証兩張。

而頭 200 位參加者更可以與電影主創團隊在開畫日（6 月 29 日，星期四）一起在海運戲院欣賞《別叫我〝賭神〞》。（截止報名日期：2023年6月25日(星期日) *受條款及細則約束。）

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