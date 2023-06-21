【法院走犯】西九龍法院調包案改控妨礙司法公正　兩男還押7月區院訊

▲ 西九龍法院調包案改控妨礙司法公正，兩男還押7月區院訊（資料圖片）

西九龍裁判法院早前發生犯人疑掉包事件，1名還押中的販毒案疑犯，涉與被控襲擊罪的無業男交換分識別手帶後逃離法院，兩人同被控誤導警員罪，販毒男另被控從合法羈押逃離罪。案件今（21日）於西九龍裁判法院再訊，控方改控兩人妨礙司法公正罪，另加控每人1項控罪，案件押後至7月11日於區域法院再訊。

涉販毒案的被告陳樹華（37歲，售貨員）及涉襲擊罪的被告林景浩（24歲，無業），同被控作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪。控罪指，兩人在2023年4月10日在西九龍法院大樓A座2樓4號男士警察羈留倉，意圖妨害司法公正，而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即陳虛假地表示自己是獲法庭准予保釋的林，林則容許調包。陳另被控在合法羈押下逃走罪，指他於同日同地在高級警員52498的合法羈押逃脫。

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陳樹華今被加控使用屬於他人的文件罪，林景浩則被加控將文件轉讓給他人罪。林被控於同日同地，無合法權限或合理辯解，而將姓名為林景浩的申請香港永久性居民身份證收據轉讓給陳樹華。

陳則被控於2023年4月13日，在油麻地南京街與新填地街交界附近，無合法權限或合理辯解，而使用林景浩的申請香港永久性居民身份證收據。

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記者：陳曉欣