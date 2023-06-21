【入禀索償】涉遭同袍以粗口辱罵妻母　警員入禀索償32萬元

▲ 涉遭同袍以粗口辱罵妻母，警員入禀索償32萬元（資料圖片）

荃灣報案室警員疑與同袍因態度問題結怨，遭同袍多次刻意刁難，同袍其後更以粗口辱罵其妻子及母親。警員於上周五（16日）入禀區域法院，指控同袍及警務處違反《性別歧視條例》，要求他們就情感損失等賠償32萬元，當中警務處賠償的16萬須捐予團結香港基金等。

原告人為吳漢深，答辯人為林文隆及香港警務處，上述姓名均是譯音。

按吳親撰的入稟狀指，吳、林事發時均駐守荃灣警署，吳隸屬報案室，林則是隸屬槍房的高級警員。

吳於2020年7月22日將武器歸還槍房時向林稱「大佬，方唔方便做嘢」，林則稱「本槍薄已經放喺度，你咪交囉，問咩？你係唔係唔交？」、「呢度無大佬，叫師兄」，兩人隨後起爭執。吳兩日後故意逐顆歸還子彈，林遂質疑吳情緒不宜配槍並投訴吳。

入禀狀指，兩人隨後透過警長安排面談解決事件，吳亦向林道歉，惟警署隨後不斷有傳言稱吳有誠信問題。及至同年11月19日，林更向吳稱「你要玩，我就同你玩」、「（退休）嚿大錢我已經拎完」。

及至翌年6月，林再於槍房不斷向吳叫囂，再至少五度向林稱「你老婆畀我X」及「你阿媽比我X，生咗你個衰仔」。入禀狀指，林所述的說話會使吳及其家人感到冒犯，亦涉及性騷擾，以致吳擔心妻子及母親安危，而警務處未能履行其作為僱主的義務，採取合理措施防止職場性騷擾。

入禀狀續指，答辯方違反《性別歧視條例》，要求林就情感損失賠償12萬元，另作懲罰性賠償4萬元。此外，吳亦要求法庭頒令警務處作懲罰性賠償，即捐出16萬元予團結香港基金或警察福利基金。

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記者：梁錦麟