【減肥大作戰】減肥易頭暈反映身體缺2物質　營養師教1招進食肉類不致肥

▲ 減肥易頭暈反映身體缺2物質。（iStock圖片）

許多自行戒口減肥的朋友都會在減肥期間經常感到頭暈。這種情況最常見的原因是攝取的熱量太少了。很多人誤以為戒掉碳水化合物，如飯、麵等五穀類食物，可以幫助減肥。然而，碳水化合物是身體提供能量並維持新陳代謝的主要來源。如果攝取不足，身體就會出現低血糖、手軟腳軟等症狀，進而引發頭暈。

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而那些禁食減肥的人，更容易因長期餓肚子而產生酮體，這會導致口臭、頭暈，甚至可能出現休克的情況。因此，減肥應當以健康為前提，透過適當的飲食和運動方式，達到健康減重的效果，不要過度節食，影響身體的健康。

除了上述原因外，減肥過程中貧血的朋友也可能出現頭暈症狀。特別是那些不懂得均衡飲食的道理，胡亂戒吃肉類的朋友，這樣會導致身體鐵質吸收不足。

其實，紅肉中含有豐富的鐵質，只要選擇少脂肪的部位，減肥時正常攝取肉類也不會致肥。而吃素的朋友，也可以選擇含有高鐵質和低脂肪的全麥穀類早餐、綠葉蔬菜如菠菜和西蘭花等天然食物，以確保身體攝取足夠的鐵質和鈣質。

根據我的經驗，減肥時感到頭暈的主要原因是不當的減肥方式。其次就是貪圖方便，跟從他人的減肥餐單。大家需要知道，每一個減肥餐單都是依據不同人士的體質、病歷、生活方式和口味等進行度身設計的。隨意跟從別人或網上流傳的減肥餐單，最終只會損害健康，得不償失。

因此，進行減肥應該謹慎選擇飲食方式，盡量選擇均衡營養、適量的食物，以達到減肥並保持健康的目標。

▲ 吳耀芬（Kathy） - 認可營養師（香港營養師學會）

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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