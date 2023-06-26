【基層支援】周身病痛被裁員後獨來獨往　拾荒獨居婦遇上熱血社工打開心扉

▲ 周身病痛被裁員後獨來獨往，拾荒獨居婦遇上熱血社工打開心扉。

根據香港政府在《2020年香港貧窮情況報告》估計，新冠疫情期間本地各行業受嚴重沖擊，令貧窮人口接近165萬，即是每4人就有1人在貧窮線下。一直以拾荒為生的玲姐亦深受其害，疫情不但令她生計受損，年老體弱的她更於去年不幸中疫。不過，疫下似乎亦拉近人與人之間的距離，病塌期間，需要居家隔離的玲姐卻因男社工呀湯種種無私舉動而大受感動，亦令原來獨來獨往她開始願意向人敞開心扉，兩人之後亦建立出一份深厚如家人的一份情。

疫下相遇

玲姐口中讚不絕口的社工，其實是一個身材高挑年青的小伙子。他叫呂家進，英文名叫Tom，街坊因此暱稱叫他呀湯，目前已於基督教香港信義會社會服務部靈合長者健康中心擔任社工近4年之久。

二人的相識緣份可追溯至2020年，玲姐至今仍歷歷在目，因為正值疫情非常嚴峻階段，社會當時「一罩難求」，正當她為此煩惱之際，竟見到呀湯擺街站向年老長者派發口罩，自己亦因此受惠。往後呀湯更多次落區，主動與玲姐攀談，令雙方愈趨熟絡。

我覺得他好好人，好似家人一樣，什麼煩惱也可以跟他傾！

▲ 呂家進（圖右）於疫下無私的舉動令玲姐大為感動。(林綺虹攝)

打開心扉經過

不過，最令玲姐覺得呀湯的難得的是，他一顆真誠助人的心，令周遭的人均很容易向他打開心扉。今年60多歲的玲姐，多年前喪夫後，無兒無女的她便一直獨居於公屋單位。她早年原本是一名清潔工，惟後來因為糖尿病及身體種種病痛，被舊公司嫌棄兼裁員後，才轉為從事拾荒工作。她指自己從不習慣向外界求助，認為「邊有咁大隻蛤乸隨街跳?」，直到呀湯多次無私的幫助，才令她開始對人產生信任。

印象中，她有三件事是非常難忘，首先是呀湯義務地幫她籌款數萬元，來讓她治療眼疾；其次是不幸中疫時，自己10天的居家隔離期間，對方竟不辭勞苦上門4、5天為自己送上物資；還有的是對方是會不分晝夜儘量去接聽基下階層的電話。呀湯的無私之舉，亦深深感染了玲姐，因此現時她亦不時跟他落區做義工，生活亦從此多了不少色彩。

我覺得全世界最好便是他...見到他，就好像見到太陽般溫暖。

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外展社工的角色

身為社工的呀湯表示，很多拾荒長者過去均習慣各有各做，並不擅長與外界溝通。因此，自己需要用不少時間讓雙方建立關係及信任，而由於他們的拾荒工作時間很長，因此他亦不介意對方會深夜清早去致電自己。他又強調其實拾荒長者很怕麻煩別人，而且很少主動尋求外界幫助，故外展社工的角色便更顯重要。問及他會否經常因此忙不過來，他卻笑言雖然很忙，但街坊一個笑容及一句招呼，他便覺得有很大的滿足感。

一餐飯的答謝

除了玲姐，今年63歲的少文亦是受惠到社工幫助，而令生活得到改善的其中一員。本身從事飲食業的他，於疫期期間因嚴重開工不足令他生計面臨巨大困境，加上居住於惡劣的劏房環境，精神更是崩潰。不過，後來經過善導會社工們的協助，他已成功搬到環境較佳的過渡屋，無需再過十戶人共用1個廁所的日子。

為了答謝社工們的協助，少文與玲姐更決定於6月16日的晚上攜手煮一餐家常飯予曾幫助自己的社工們享用，前者煮了自己的撚手小菜「炆牛雜」，後者則煮了滋潤的雪耳糖水，令一眾社工們感到一份非常珍貴的心意。

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記者: 容惠玲