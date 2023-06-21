【洗黑錢】警破跨境洗黑錢集團　涉款4.6億元拘6男1女

▲ 警破跨境洗黑錢集團，涉款4.6億元拘6男1女（曾秋文攝）

警方於昨日（20日）展開代號「削鐵」反詐騙及洗黑錢行動，並成功搗破一個跨境洗黑錢集團。行動中，共拘捕6男1女涉嫌干犯「串謀欺詐」以及「洗黑錢」罪，年齡介乎20至61歲。所有被捕人士已被落案起訴一項串謀欺詐罪，今日（21日）下午於東區法院提堂。

警方財富情報及調查科總督察謝子峰指，香港警方與內地國家反詐部門於年初作情報交流及行動，發現有內地不法分子招攬市民開立戶口及扣賬卡，將於內地電訊網絡騙案犯罪得益存入扣帳卡後，到香港購買電子產品及貴金屬再轉售套現圖利。警方於今年3月以涉嫌串謀欺詐及洗黑錢拘捕9人，至今年4月底警方發現有內地另一詐騙集團，以相同手法以傀儡戶口及扣賬卡犯案，並於4至6月以320個傀儡戶口，存入於內地2,900宗電訊網絡騙案，高達4.6億元犯罪得益，再到港購物套現圖利，警方再聯同內地反詐部門行動，並於6月20日成功以串謀詐騙及串謀洗黑錢拘捕6男1女涉案人士，被捕人年齡介乎20至61歲。

財富情報及調查科高級督察關智聰指，警方昨日根據線報，於沙田及尖沙咀展開埋伏行動，至下午12時30分1當犯罪集團俗稱車手購物者，於商店內購買51部價值52萬元手提電話時，核對其使用來自內地扣帳卡後，成功以串謀詐騙及串謀洗黑錢拘捕4男1女，深入調查後，再突擊搜查3個位於油麻地及土瓜灣工廈，相信為集團指揮中心，再以串謀欺詐拘捕1名本地男子主腦及一名內地男子骨幹成員，被捕2人為親屬關係，行動中除起回51部已購買手提電話外，並檢獲大批證物，包括65張扣帳卡、現金137萬元、2部數錢機、4部電腦、8部p.o.s. 機及11部手提電話，被捕人報稱廚師、裝修工人及無業，並於今日（21日）在東區法院提堂。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

財富情報及調查科高級督察鄺燕婷指，2022年警方以串謀欺詐及洗黑錢拘捕1152人，至今年頭3個月已拘捕相關案件995人，顯示罪行漸行常化，警方以往向市民宣傳，借出及出售個人戶口會觸犯洗黑錢罪名，警方再提醒市民，除洗黑錢外亦會牽涉欺詐罪名。警方重申，洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁14年及罰款500萬元。最後警方呼籲市民，不要忽略離開香港後對牽涉洗黑錢罪名嚴重性，亦提醒商戶，顧客如多次購買同等貨物，或經常以扣帳卡付款，要留意其目的及背景。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文