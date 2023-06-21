【比亞迪刑毀案】尖沙咀陳列室險再遭破壞　2南亞漢遇警埋伏被捕

▲ 警方有組織罪案及三合會調查科C組高級督察黃俊康。(黃傑偉攝)

內地電動車品牌比亞迪(BYD)在香港的4間陳列室及汽車維修中心，上周一(12日)凌晨被人連環破壞。事隔一周，警方再接獲情報，指品牌位於尖沙咀的陳列室，有機會再遭受刑事破壞，於是今日(21日)凌晨在附近埋伏，及後拘捕2名非華裔男子，搜出追債單張、溪錢及油漆等。連同早前已拘捕的8人，警方目前已就案件拘捕10人。

有組織罪案及三合會調查科C組高級督察黃俊康指，昨晚(20日)有組織罪案及三合會調查科收到情報，指涉案公司會再遭到刑事毀壞，警方隨即展開埋伏行動，至今日(21日)凌晨約2時30分，探員在上述地點拘捕2名分別27及47歲尼泊爾籍男子，並在2名被捕人身上及附近後巷，檢獲一批追數單張，溪錢及黑色油漆桶。

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警方相信2人正準備向該品牌尖沙咀陳列室淋油刑事毀壞，動機可能涉及私人財務糾紛，未有證據顯示與該汽車品牌有關連。較早時名一間內地汽車品牌，香港陳列室及辦事處被人淋紅油及撞閘刑事毀壞，警方深入調查後已拘捕8名涉案人士，並已對5人作出檢控。警方強調不會容忍任何暴力罪行，及重申，刑事毀壞屬嚴重罪行一經定罪可被判終生監禁。

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記者：黃傑偉