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【非法性交】2名教師捲入14歲女生非法性交案　教育局跟進嚴重可釘牌

社會 20:16 2023/06/21

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教育局表示，正與有關學校保持聯繫，跟進事件。（資料圖片）

警方在調查1宗14歲女童手機被盜竊案，揭發多人捲入與女童非法性交案，拘捕6名男子包括2名教師、1名消防員，涉嫌透過交友程式與涉案女童發生性行為。年屆21至40歲的6人今日（21日）被控非法性交等罪提堂，還押至8月16日再訊。教育局表示，如有教師干犯刑事罪行，情況嚴重者可被「釘牌」（DQ）。

教育局回覆表示，局方與有關學校保持聯繫，跟進事件，並提供適切意見及支援，以案件已進入司法程序為由，稱局方不宜評論。

教育局發言人續指，如有教師干犯刑事罪行，教育局會在法庭審結案件後，根據審訊結果和相關資料，審視教師有否涉及失德行為和檢視其教師註冊資格。就情況嚴重者，教育局常任秘書長經考慮各項因素後，可根據《教育條例》取消其教師註冊資格，有關教師一經被取消註冊資格，將不得在學校任教。

翻查學校網頁，荃灣1間小學教師與其中1名涉案被告同名同姓，並擔任小六級班主任，惟有關校網資料最近已轉為「更新中」。

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責任編輯：馮琪雅

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