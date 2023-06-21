【Disney+劇】《秘密入侵》開播4大重點　MCU元祖級成員被Nick Fury殺死？

▲ 《秘密入侵》

Marvel Studios新劇《秘密入侵》（Secret Invasion）在今日（6月21日）於Disney+上架。《秘密入侵》有別於以往MCU題材，充滿暗黑元素及懸疑間諜主題，這次也是神盾局局長費尼克（Nick Fury） (森姆積遜飾）首度擔正的個人劇集。

故事講他多年前與「斯克魯爾人」（Skrull）的承諾，因久久未能兌現，引發起斯克魯爾人對地球的野心，掀起一場前所未有的入侵危機。

《秘密入侵》劇情4大重點

1.特工瑪惠希依慘被恩師殺死？

作為MCU元祖級成員，費尼克及瑪惠希依（Maria Hill）（高碧史蜜達絲飾）並非如其他超級英雄般擁有不同的超能力，但二人不論決策、策劃及執行力均異常卓越，深受觀眾歡迎。

其中，瑪惠希依更被網民封為「女神」，擁有大量粉絲。可是《秘密入侵》於首集即向廣大粉絲投下震撼彈，瑪惠希依於劇中一場由斯克魯爾人格雷域（Gravik）（京士賓亞迪飾）所策劃的莫斯科爆炸襲擊中，被他所變身成的費尼克殺死，又一女神級演員正式離開MCU。

2.正式叛變入侵地球

於2019年上映的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）內首次得知原來費尼克本尊其實身處外太空帶領斯克魯爾人尋找新家園，正正是今次《秘密入侵》的起因。

本來的承諾是部份斯克魯爾人代替費尼克在地球管治神盾局保衛地球，反之費尼克則帶領於外太空的斯克魯爾人尋找新家園，可是因為費尼克久久未能覓得適合星球，部份於地球的斯克魯爾人開始謀反叛變，改變計劃轉為侵略地球，費尼克深知不妙。

3.金像影后演英國特工

金像影后級人馬奧莉花高雯（Olivia Colman）所飾演的是來自英國MI6的特工桑亞（Sonya Falsworth），與費尼克為老朋友。

二人於劇集中更各自秘密調查是次「秘密入侵」事件卻没有互通情報，究竟昔日的老朋友是敵是友？

4.「龍母」艾美莉克拉克加盟

「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）加盟MCU飾演斯克魯爾人領導人、一直遵從與費尼克承諾的泰勞（Talos）（賓曼迪臣飾）的女兒佳雅（G’iah）。

本來已加盟以格雷域為首策劃「侵入地球」的叛變派，在重遇其父親後開始動搖並充當諜中諜為費尼克團隊提供線報，以身犯險的佳雅隨時成為解救地球危機的最重要一員？