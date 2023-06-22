【正能量】情緒爆煲出走澳洲街頭賣畫找到目標　港女生憑街頭塗鴉抗焦慮變身藝術家

▲ 能將興趣成為職業，或者是Bao開始遠離情緒病的原因。

她叫阿Bao，這是畫中公仔的名字，也是現實中街頭藝術家的名字。年少時的她，出現過焦慮症、抑鬱症，於是畫了這個公仔。多變的造型、角色，經常陪著她，遊走於不同的作品之中。

今天情緒病沒有完全遠離Bao，但在追尋藝術夢想的路途上，她學會了如何去面對，令自己心靈更強大。

許多時候，年少時出現情緒病，都不敢宣之於口。「中四、五時有抑鬱症，一來不知道是病，二來也不敢講，無睇醫生，也不知是甚麼原因。」Bao同時亦有焦慮的症狀。「很怕出門口，每一次出門口突然好驚，牙骹震晒，人也震得厲害，心跳快，出外就好像打仗咁。那時候會怪自己無用，為何別人做到你做不到，連出街買杯咖啡也做唔到。」

直至出來工作，當上平面設計師，Bao才意識到問題的嚴重性。「那時候我食緊抑鬱藥，有一日換晒衫打算出門口上班，但不想去，坐係梳化不停地喊！我打電話給阿媽：『我真是頂唔順！』母親說：『不如你離開下。』」

▲ 這是她在澳洲布里斯班參加Street Art Festival留影，後面是她的畫作。（圖片：被訪者提供）

她忟憎工作是自己選擇，但又不喜歡，投訴老闆，又怪自己無用，於是惡性循環下令情緒病更加嚴重，加上那時候有朋友自殺，令病情惡化。本來礙於家裏經濟問題，她是不敢出走，但現實是真的要轉變一下環境。

澳洲工作假期每分每秒自己控制

「我去澳洲Working Holiday，上到機人都是震晒。去到都是日喊夜喊，不敢出街，過了一周，就想是否應該回港呢？但我和自己說：『既然來到，無理由唔試一次busking就走？』」可幸，她開始嘗試在街頭賣藝，又認識了朋友，慢慢覺得這樣的生活都ok。

在澳洲一年的生活，節奏比香港慢，令她感到舒泰。「我只是早上起來想今天畫甚麼？有沒有人買？然後覺得累就收檔回家睡覺，那種生活，每一分每一秒自己都可以控制，所以好開心。」

▲ 這就是在她畫作中出現的Bao。（圖片：被訪者提供）

之後轉去歐洲，焦慮症又回來，就算2015年回到香港，情況也是。「一次又一次那些憂鬱焦慮重頭來過，因此預防勝於治療，要令自己心靈強大。」想不到Bao的焦慮症，是透過刺激的比賽而痊癒。那年回到香港，她參加了街頭藝術比賽，兩個人同時在90分鐘內畫同一個尺寸的畫，結果她贏了冠軍。

比賽衝擊焦慮症痊癒

「當時我其實拿筆也手震，但唔可以俾人知，我告訴自己，如果你想做這行的話，唔可以咁無用，唔可以甚麼也逃避。」一直以來，Bao很小事都會害怕、心跳得很快，很難和人溝通，多人的地方要逃跑。今次更要在人面前畫畫，只有90分鐘，而且台下全是觀眾，全部都令她很緊張。「我想是因為太刺激，有少少似衝擊療法，驚過龍，突然間就無了焦慮症。」

今天大家完全不會察覺Bao有焦慮症，但抑鬱就像感冒般不能斷尾。「當對所有事都無興趣、覺得很灰、不想出街見人，我就知道抑鬱症回來了，但現在開始懂得處理，而且發病的時間愈來愈短，以前可能要半年一年，現在幾個星期、一個月。其實這年幾兩年，抑鬱症都沒有再出現。」

▲ 在法國，朋友竟然願意撐船讓她在浮標上畫畫。（圖片：被訪者提供）

她覺得無病無痛的時候，就要令自己心靈強大，於是她去學習日本弓道，是利用射箭來鍛練身心。「我只是學了個多月，覺得弓道好像冥想咁，要先學動作、禮儀、行坐、鞠躬，才學射箭。要集中精神做這件事，學得很舒服。」

成街頭藝術家之路

能將興趣成為職業，或者是Bao開始遠離情緒病的原因。「從小到大都喜歡畫畫，但無正式學過，喜歡看手塚治虫及宮崎駿的漫畫，他們的世界觀影響我很多。」她的畫作常見花花草草、大自然、動物，還有她天馬行空想像出來的「神獸」，可能是貓加兔耳，又或貓加魚身。「我有選擇困難症，不如放埋這個，覺得將畫炸得滿才好睇，但年紀大了，想多點留白。」

2015年從工作假期回來，Bao其實也經歷迷茫期，找不到工作，於是便在街頭畫畫，也遇到一些難忘事。「我在上環普慶坊畫了幾個禮拜牆，街坊會走過來和我傾偈，請我食早餐：『樓下新鮮出爐買個包俾你食！』又會買奶茶給我飲。有一日，附近街坊有位婆婆說：『煮多了飯，中午過來食飯啦！』我便說：『好啊！』」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

做好自己工作自然來

後來Bao見工時竟遇著一位伯樂，可以說改寫了她的人生。「我是見玩具設計師一職，他本身也有街頭塗鴉。他見我在意大利畫了幾幅牆，就說不如試下全職做，我說：『無可能！』但他仍然介紹了街頭藝術組織給我認識。」

奇妙的事就展開，當Bao在街頭藝術節畫了第一幅畫後，就被微軟邀請合作，在香港的天台畫了一幅2,000呎的畫，甚至飛去北京參加發布會。「其實之後我都無特別做宣傳，只是將自己的作品放上社交媒體。因為有媒體報道，如果打Street Art，我的名字自然就會彈出來。

Bao說近年多了人入行，因為需求多了，但全職都只是十多人而已。「許多時客人透過email、IG、FB找我。又或者與agency合作過覺得你ok，就會轉介給其他客戶，最重要是做好自己。」

疫情感恩工作沒有減少

她明白她的設計不是必需品，因此經濟差時，許多時候都會少了客戶找她。「我最差的時候，一年只有四、五個job；最多的時候，一個月有五、六個job。」Bao說2016及2017年都極之忙碌，但2018年，一年就只有幾單工作，但因為接受了許多外國的邀請，有三分一的時間都不在香港。

▲ 幾年前，Bao曾替美國印弟安納州Purdue University設計衛衣，今年她則替大學的West Lafayette Public Library畫外牆，並和學生分享她的故事。（圖片：被訪者提供）

「試過在澳洲飛返香港一日，第二天又出發去瑞士了，所以無時間擔心收入不穩定。」她說這些海外邀請，除了包機票食宿外，收入也夠當地旅遊的使費。

以為疫情被迫停工？原來她也接多了學校粉飾外牆的工作。「畫了三、四間學校，一間學校做一個月左右；尤幸還有些公營機構邀約的工作，好彩。」她感恩多年來，因為街頭藝術，可以去到不同的國家，瑞士、意大利、法國、布拉格、澳洲、英國、日本、台灣、印尼等等。「我去過不同地方的藝術節十多次，也去過國內山區做義工，為希望小學粉飾外牆。」就如經常接受訪問，也不是一般人可以遇到的經歷，因此她非常感恩。

記者：何小雲