新加坡比香港吸引？　林健鋒：阿聯酋商界有興趣來港發展

▲ 立法會議員林健鋒向阿聯酋內閣成員兼包容與共存部部長殿下致送中國書法紀念品。(香港大使會圖片)

在全面通關後,政府高官不斷四出訪問,向外界「說好香港故事」。最近,由行會成員林健鋒及曾氏集團董事長董事長曾沛霖聯合創辦的香港大使會,則策劃了首個「商貿團」,到訪阿聯酋,收穫頗豐,當地多人表示有興趣來港發展,亦有興趣投資大灣區,更主動詢問大灣區的資訊。

林健鋒今日與傳媒茶敘時分享到訪阿聯酋的所言所聞,並即場用由阿聯酋「老友記」送的咖啡壺和咖啡,沖咖啡給傳媒品嘗。他說,代表團訪問期間,受到了熱情款待,阿聯酋當地的高級政府官員、企業、家族辦公室、主權基金,甚至阿拉伯聯合酋長國的統治家族都有和他們會面交流。

大量外勞在阿聯酋工作

港府早前推出「你好香港!」宣傳片,林健鋒話,中東的代表亦有留意,稱對來港發展很感興趣,引述對方指「香港有很多東西是新加坡沒有的,新加坡與香港不能相比」(Hong Kong have many things that Singapore doesy't have,Singapore has no comparison to Hong kong)。他說,中東代表希望他們的國家發展可更多元化,在訪問期間亦簽了超過30份諒解備忘錄,合作範疇涵蓋多個層面。

林健鋒又分享道,在當地機場遇到大量菲律賓藉員工,問其中一名員工會否在當地落地生根時,對方稱將來工作完會「返鄉下」退休。林健鋒說,單單在迪拜,已有差不多80至100萬外勞。

被問到當地官員及大企業有否關注粉嶺高球場去留。林健鋒未直接回應,不過他個人認為高球場的規劃,對吸引外資非常重要,「不是多少洞的問題,是歷史價值和完整性的問題,拆了一部分就沒價值了。」例如景賢里,「要保育就保育全部,否則就沒意思。」

林健鋒透露,計劃兩個月再出訪其他中東國家,笑言︰「去邊個地方都好大壓力,因為太多地方想我地去」。

▲ 行會成員林健鋒。(戴朗希攝)

▲ Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan殿下與林健鋒議員。(香港大使會圖片)

▲ 曾沛霖與阿聯酋運輸行政總裁Alex E. Rentier簽署諒解備忘錄。(香港大使會圖片)

▲ 代表團與SALD Investments顧問委員會主席Ghassan Naji簽署諒解備忘錄。(香港大使會圖片)

