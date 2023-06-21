【中大校董會重組】3名中大校董去信主席　批張宇人目中無人漠視改組報告書

▲ 聯署公開信批評張宇人將謾罵文化帶進校董會。（資料圖片）

3名身兼中文大學校董的立法會議員張宇人、鄧家彪及劉國勳早前向立法會提交私人修例草案，修改中大校董會組成。中大校董會3名校友評議會選任校董今日（21日）向校董會主席查逸超發出公開信，點名批評張宇人目中無人，所呈交的相關草案是完全漠視校董會經廣泛諮詢、並由全體中大校董會成員通過採納的報告書，冀查逸超盡快召開特別會議，促請3位議員修訂私人條例草案內容，以如實反映中大員生校友在諮詢期內所提出的意見。

聯署的3名校友評議會選任校董包括楊于銘、林偉雄及郭碧蓮，在公開信指出，張宇人呈交立法會的私人條例草案，堅持在全體校董會成員精簡三分之一，包括書院代表由12名降至8名、校友代表由3名降至2名的大前提下，維持立法會議員代表人數3名不變，更要求校方繳交這份私人條例草案的相關開支，對此表達強烈不滿。

3人亦在聯署公開信中提到，同意中大作為政府資助大學需要受到立法會及市民大眾的監察，「但我們無法容忍張宇人議員身為校董會成員卻屢次以傲慢敵對的態度去破壞會議氣氛」，批評張宇人將謾罵文化帶進校董會，經常在議事廳中「出言不遜」、「語帶挑釁」，「嚴重打擊大學主管人員團隊士氣，除令我等校董會成員為之譁然外，校友亦對母校有此校董同感羞憤。」

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責任編輯：馮琪雅