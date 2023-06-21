【STEAM】中銀人壽小財智編程師計劃舉行頒獎典禮　 計劃推出3年共310名基層學童受惠

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中銀集團人壽保險有限公司及聖雅各福群會於2021 年攜手推出「中銀人壽小財智編程師計劃」。為期兩年的計劃提供融匯編程知識、金融科技和循環再用的多元智能工作坊，令學童可以增進非常實用的知識。計劃以編程為主軸，分為初小及高小 兩組課程，各設有 16 節工作坊。

小二至小三學童參與編程及環保機械車工作坊， 以趣味形式學習編程及提高升級再造的思維。小四至小六學童參與人工智能及理財 程式工作坊，除了編程技巧，更會學習金融科技及瞭解電子交易的消費模式。

計劃今天舉行了 2022-2023 年度比賽暨畢業禮， 並由評判即場選出年度得獎作品。 會方表示自 2021 年推出「計劃」以來，共有來自 11 間學 校近 310 名基層學童受惠。 中銀人壽品牌及企業傳訊總監焦揚女士在典禮上指，很高興能夠與聖雅各福群會一起合作，為香港 STEAM 教育的發展作出貢獻，藉著編程學習，為同學們撒下科技和創新的種子，培育他們成為 創科人才。也非常感謝社會福利署旗下的攜手扶弱基金，他們的鼎力支持令計 劃惠及更多學童。

聖雅各福群會助理總幹事張穎雪女士表示，同學們於計劃當中有機會接觸 STEAM 的知識及應用。今天的比賽及畢業禮除了讓學童互相學習，更重要的是，他們的作品展示了無限創意及 對社會以至環境的關懷。期望計劃能啟發學童繼續創新，並在日後學以致用。

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