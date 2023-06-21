【進出口】立法會三讀通過《2023進出口（修訂）條例草案》　批准轉運另類吸煙產品

▲ 林世雄指，禁止另類吸煙產品轉運，是其中一個令貨運量下跌主要因素。(資料圖片)

立法會今日大比數三讀通過《2023進出口（修訂）條例草案》，把以海空和陸空方式經香港聯運轉運的另類吸煙產品（另類煙）納入豁免範圍。運輸及物流局局長林世雄指，禁止另類吸煙產品轉運，是其中一個令貨運量下跌主要因素，內地是全球的主要另類煙生產地，香港是最重要轉運樞紐之一，大部分來自內地的另類吸煙產品過去都是經由香港轉運到海外，為了維持香港機場競爭力，及鞏固香港在國家十四五規劃下國際航運樞紐地位，有必要修例。

林世雄今日指，貨運量下跌除了受環球經濟和疫情等因素影響，禁止另類吸煙產品轉運亦是其中一個主要因素，自2022年4月30日起禁止另類吸煙產品透過香港轉運以來，香港航空貨運量錄得大幅下跌，2022年5月至12月，香港國際機場的平均航空貨運量較2021年同期下跌20%，即約71萬噸，跌幅當中包括另類吸煙產品，以及因受「併貨」運作影響而損失的其他不同種類的貨物。

林世雄表示，內地是全球的主要另類煙生產地，香港是最重要轉運樞紐之一，大部分來自內地的另類吸煙產品過去都是經由香港轉運到海外，為了維持香港機場競爭力，及鞏固香港在國家十四五規劃下國際航運樞紐地位，有必要修例。

航運交通界議員易志明指，失去來自內地的另類煙聯運轉運業務生意及併貨運作的貨物，令本港出口貨量顯著下跌，長遠將影響本港經濟。

醫療衛生界議員林哲玄批評，政府不理會另類煙流入市面的風險，他提出修訂，要求由海關負責所有執法工作，但修訂遭大比數否決。

林世雄回應指，林哲玄提出的修正案牽涉政府內部執法工作的分工安排，會削弱衞生署的控煙酒辦公室（控煙酒辦）和香港海關行之有效的執法分工，並影響海關在其他範疇的日常執法工作，從而損害政府禁止進口另類吸煙產品的執法成效。

《2023進出口（修訂）條例草案》以72票贊成、1票反對和3票棄權，三讀通過。反對票來自林哲玄；棄權票來自實政圓桌田北辰、本身是眼科醫生的選委會界林順潮和新思維狄志遠。

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責任編輯：區綽彥