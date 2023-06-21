【牙科服務】公務員牙科服務推洗牙私營合作　縮短整體輪候時間

▲ (資料圖片)

牙醫人手短缺情況嚴重，政府計劃今年8月1日起，推出「公務員及合資格人士牙科服務（洗牙）先導計劃」 ，透過安排部分公務員及合資格人士到私營牙科診所接受洗牙服務，將相應騰出的應診時段調配予其他應診人士作覆診或牙科新症之用，以縮短整體牙科服務輪候時間。

參與計劃的私營牙科機構共有19間，超過100間牙科診所分布於香港、九龍及新界各區。公務員及合資格人士於下一次政府牙科診所覆診日期在2024年1月或之後、沒有嚴重口腔病史可參與計劃。獲邀的合資格人士將於2023年7月下旬起收到電話短訊的通知。獲邀人士如選擇不參與，則可按原定約期到政府牙科診所覆診。

參與人士於刑到電話短訊起計一個月內致電牙科診所，並在收到電話短訊起計3個月內完成洗牙。參與人士會於不遲於約期兩日前收到衞生署透過電話短訊提供的驗證碼，並按預約時間接受洗牙服務。

如有需要在預約後更改約期，合資格人士可聯絡有關私營牙科診所作適當的安排，惟更 改後的約期必須在收到電話短訊起計三個月 的限期之內。

政府牙醫短缺問題嚴峻，衞生署近月曾公布，西貢方逸華牙科診所因應人手安排，一度只會提供牙科街症服務，其餘服務將暫停直至另行通告。署方指，會通知已預約受影響服務的人士另作安排。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋



