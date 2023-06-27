【元素大都會】為迪士尼與彼思動畫聲演情侶　張敬軒+Serrini分享與家人相處點滴【有片】

「兩個世界的人可以走在一起嗎？」這道世紀難題在不同處境會有不同答案，兩位歌手張敬軒和Serrini（梁嘉茵）今次會走在一起為將於7月6日上映的迪士尼與彼思動畫《元素大都會》配音，分別聲演男主角劉滴水和女主角苗小焰，到底會是水火不容還是水火相容呢？

《元素大都會》以創新故事和唯美的畫風畫出不同元素相處的故事，編劇兼導演Peter Sohn（彼德孫）帶大家進入一個以水、火、土和空氣四大元素組成的新世界。

【REVISIT 張敬軒演唱會】軒公考慮偕林家謙開騷 張敬軒確診求醫讚「皇上御醫」有人情味

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

戲中，張敬軒聲演劉滴水並笑指這個角色經常需要哭會很累，聲演苗小焰的Serrini則認為阿水的性格大情大性，又笑言小焰很喜歡大叫和搬泥。

張敬軒+Serrini聲演情侶

首度聲演一對情侶，Serrini形容：「非常熟悉，平時就係咁樣生活。」表現興奮的她不小心「噴口水」到軒公身上，隨即向對方道歉：「對唔住啊！我很驚你嘅粉絲！對唔住啊！我冇心㗎！錫返丫！錫返走佢！」軒公笑問：「咦！我係咪蝕咗？平時嘅相處就係咁。」

軒公指：「我哋演情侶好有火花，而且一凹一凸。」Serrini聽後問：「邊個係凸？佢好突出㗎。」軒公反問：「乜嘢啊？呢套係卡通片嚟㗎！」Serrini呼籲：「所以大家一齊入場睇，老少咸宜。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

二人是分開錄音的，並由Serrini先錄。軒公讚她：「打咗個好好嘅基礎畀個角色，令我好易投入，我第一次聽到佢把聲都好驚喜。」

Serrini謂：「原本以為我哋喺同一間房錄，我怕我哋成日講『我愛你』，喊嘅時候就Double咗時間。」軒公不禁失笑：「應該會笑。」Serrini續道：「所以導演就將我哋分開去錄。」

軒公指新戲是關於愛，Serrini補充：「關於家庭、好多情緒上嘅事，如果小朋友或父母睇完之後可以學識疏導自己嘅情緒，同埋表達自己嘅諗法，好多愛可以更Multiply。」

【REVISIT 張敬軒演唱會】軒公榮登KOL榜榜首 張敬軒代Wyman帶手信給香港人

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最想成為的角色

問到想成為戲中哪位角色？Serrini選擇風元素的蓋兒，「我想成為呢位大家姐——娛樂圈大山婆，佢講嘢好，大聲對面山都聽到，係成個球場入面最大聲嘅事業女性。」

軒公則選擇其聲演的角色——水元素的劉滴水，「我覺得他嘅起伏好大，有知性嘅部分，同時好體貼、好溫柔，但佢也有瘋狂嘅時候，會為所愛嘅人犧牲。」Serrini指劉滴水很勇敢，「佢敢膽畀說話佢（小焰）聽，唔怕被佢辣親，我就覺得好勁，係主動嘅囝囝。」軒公補充：「佢衝過去被人煲滾！」

Serrini看着軒公手上的劉滴水，笑問他：「點解你唔著褲嘅？」軒公沒好氣地回應：「你可摸以唔好著眼喺呢啲位置？」Serrini自爆：「我成日喺佢IG度留言，睇吓會唔會獲得偶像的回應。」軒公表示：「很煩，她係『搭嗲女星』。」

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

愈大愈易「著火」

戲中的苗小焰容易「著火」，軒公指自己也「易著」，「隨着年紀增長有啲唔同，細個嗰陣會唔岀聲，就咁吞咗佢。太個之後覺得忍無可忍就冇再忍。」Serrini覺得：「That’s Good！表達自己嘅情緒。」

原來軒公試過乘的士時有不愉快經歷，「有時搭一啲可能唔跳錶嘅距離，司機大哥會突然剎停，我就嚟嘔岀嚟。」

最新影片推介：黃智雯專訪

「請你做一個精明嘅駕駛者。」Serrini即席示範發聲。她又分享：「有個的士司機叫我Download他整嘅Apps。」軒公笑指是交友Apps。Serrini續指：「唔知佢。新時代女性識得Say No！」

軒公認為Serrini沒甚麼脾氣，「識咗佢咁耐，我覺得她好溫和。」她欣喜道：「真係㗎？By張敬軒！我要喺交友嘅Dating Profile括住寫張敬軒話我冇脾氣，睇吓會唔會有多啲Invite。」

Serrini指自己會在生氣時不發聲，甚至完全「消失」在人世間，「我會自己行開。離一離開，燒其他人都冇用，寧願自己提升真美，各位小朋友可以學習。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

年紀愈大眼淚愈多

跟苗小焰性格不同的劉滴水則經常落淚，軒公和Serrini不約而同地表示自己亦隨年齡增長而變得愈來愈易哭。

軒公指演唱時很容易被文字勾起一些回憶而不禁落淚，Serrini認為：「可能我哋都係表演者，都比較Sensitive，會有很多情緒。」她又謂：「睇見一啲朋友嫁得出或者有拖拍，甚至終於有人約她出街吃飯......」軒公說：「有個好歸宿喇！」Serrini續說：「未有歸宿前已經喊喇！我哋嘅要求愈來愈低。」

軒公會因為看了有關小動物的報導而被觸動，「有隻被截肢嘅狗仔好堅強，佢學習用兩隻腳去行路，最難得係佢個主人對佢不離不棄。小小嘅美好就會令我喊。」

▲ Serrini童年照。（IG圖片）

爸爸陪Serrini慶父親節

剛過去的父親節，Serrini相約爸爸一起吃港女下午茶，她笑言：「食咗Scone之後佢就急不及待要同我道別，佢話『可以走喇！』跟住自己去咗快餐店。」

軒公認為：「爸爸都好怕畀反應，唔鍾意喺子女面前表達感性一面，佢會覺得好核突。」

▲ Serrini童年照。（IG圖片）

Serrini認同道：「所以我覺得呢套戲好重要，戲入面嘅爸爸好有責任感，但因為要收埋自己，唔識得點樣表達愛個女。我爸爸就係是這樣，唔識得表達，我教他點樣表達，例如陪我去食下午茶，做我嘅Plus One。」

軒公笑指：「你都好有心，父親節叫爸爸陪你，其實是阿女節！」

▲ 張敬軒與父母感情很好。

張敬軒難忘與媽媽道別

軒公轉至感性Mode分享他跟家人道別的難忘經歷，「我自己係好怕生離死別，人生中有兩次經驗。第一次係我6歲幾嘅時候做手術，啱啱打咗麻醉藥但未睡著，我媽媽就好似（揮手）......」Serrini說：「拜拜。實喊㗎喎。」軒公續說：「因為要入手術室喇，媽媽叫我唔好驚。啱啱好隔咗12年之後，就係我媽媽做開腦手術，突然間好似角色調轉了。」

這是另一次跟家人道別的難忘經歷，軒公說：「媽媽啱啱打咗麻醉藥，未開始生效時，我同媽媽講『放心啊！沒事啊！我同爸爸喺出面。呢個好似循環咁，突然間轉換咗身份，係我人生見過唔係嗰種生離死別，但有嗰種Power嘅畫面。」

▲ 張敬軒今年帶父母去英國旅行。

聽過軒公的分享後，Serrini亦想起一次入院經歷，「我小時候入醫院時，攞住爸爸送畀我嘅電結他，抱着它所以就感覺唔到其他事，因為仲彈緊就冇同佢道別。」

軒公笑言：「你老豆應該覺得你很煩。」Serrini笑謂：「佢心諗『瞓啦你』。」

軒公和Serrini戲內外都很有火花，今次戲迷有福了！

Makeup：Cyrus Lee（張敬軒）、 Anise Ma（Serrini）

Hair：Ritz Lam @ Myos（張敬軒）、York（Serrini）

Styling: Constance Lee（張敬軒）、Charles（Serrini）

Dress: Molly Goddard（Serrini）

Heels: Christian Louboutin（Serrini）

Jewellery: FRED（Serrini）

記者：梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R