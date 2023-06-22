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周永恆獲控方撤刑事恐嚇罪　Roy自爆與太太和好：相信愛情

娛樂 10:54 2023/06/22

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周永恆自爆與太太和好如初！

周永恆（Roy）曾因偷食兼打老婆導致2017年與趙頌茹離婚，在翌年他與內地女友陳薇（Britni）再婚，婚後育有1子。

今年4月，填詞人因葵（陸謙遊）在個人社交平台公開多張Roy疑遭家暴的照片，當中Roy的臉、額頭、耳背、鎖骨、都有明顯傷痕，頭頂更被要縫針，更一度要留醫。

元朗警區刑事調查隊第八隊在4月17日接手調查案件，周永恆涉刑事恐嚇被捕，並表示身體不適，在清醒的情況下被送往博愛醫院。在4月20日，周永恆被指拒絕合作、襲擊一名警務人員，故涉嫌「阻礙警務人員執行職務」及「襲警」。

在昨日（6月21日），Roy所涉的兩宗案在屯門裁判法院開庭，控方主動撤回涉及刑事恐嚇罪，至於其他控罪則押後至8月1日續審。

正與周永恆辦理離婚手續　陳薇貼黑白照疑訴心聲

回應與太太關係

現時稍為「鬆一口氣」的Roy，他在法院大樓外接受傳媒訪問，指自己與太太和好如初，強調二人的關係很好。

直認相信愛情的Roy，希望可與太太一同成長，他與身在內地的太太會相約見面、吃飯。而在今年4月尾，Britni曾透露正辦理離婚手續。

Roy已好一段時間未有「現身」太太的IG，其兒子的出場率則甚高。Roy提起囝囝時，就透露會安排囝囝入讀內地幼稚園，更指自己在剛過去的父親節收到兒子的手畫卡。

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Britni曾企跳兼自殘 

同時，因葵指Roy向他透露Britni「玩跳樓」，但因窗口太細，而未能成功，後來便自殘身體，他就在旁錄下太太企跳的畫面。

然後Roy再向因葵指太太已報警，因葵也陪同前往天水圍警署，不過因葵只在警署外等候。

此外，因葵指Roy是情緒病患者，在月前切除腦部腫瘤後，情緒已開始有改善。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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