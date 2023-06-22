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【醫療事故】少年痔瘡手術後大量出血休克亡　調查揭醫護人員未及時輸血搞錯藥劑

健康 11:55 2023/06/22

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少年痔瘡手術後大量出血，醫護人員未及時輸血、搞錯藥劑，6日後引發出血性休克亡。

日本愛知縣一間醫院發生一起醫療事故，一名10多歲的少年在接受痔瘡手術6日後，因大量出血而引發出血性休克死亡。院方承認當時未進行適當的術後管理，且醫療事故調查委員會進行調查。

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綜合日媒報道，該名10多歲少年患有重度腦性麻痹，會定期前往日本愛知縣春井市的醫療療育綜合中心醫院住院治療。2021年5月17日，該名患者再度住院，並於18日接受痔瘡手術。未料，他在接受手術後，手術部位大量出血，最終引發出血性休克，於5月24日晚7時40分左右死亡。

根據醫療事故調查委員會所公布的調查報告，院方表示，當時手術切除痔瘡的範圍比預期要深。而手術後少年大量出血，此時醫療團隊未及時進行輸血，並且在其心臟驟停進行急救時，原本應該投予强心劑，一名護士卻誤將鎮定劑交給醫生，造成用藥錯誤，釀成這起悲劇。

報告指出，該院平時大部分接受的病患都只需要基本的常規護理，醫院並沒有完善的應急系統。對此，院方承認這是一起醫療事故，並於本月7日向死者家屬致歉。院方表示，會對醫療團隊再進行培訓，防止類似事件的再次發生。

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責任編輯：羅嘉欣

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