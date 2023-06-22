【#ME TOO】劉德華新片拍檔被控性侵　酒店女職員聲稱遭瘦子強暴

▲ 劉德華新片拍檔「瘦子」遭酒店女職員指控性侵。

台灣演藝圈「#ME TOO」風波繼續延燒，再有女子指控男星性侵。一名酒店女職員大爆曾遭台灣嘻哈饒舌天團頑童成員「瘦子」性侵，最令人眼凸的，現場不僅只有瘦子，人數更多達10個人！

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▲ 《速命道》劇照

強行拉入酒店房性侵

該名酒店女職員在台灣資深傳媒人葛斯齊及律師陪同下，爆料聲稱指17年前在酒店上班期間，突然被瘦子強行拉入房間性侵。

受害者S小姐表示：「在我18歲的時候我在上班，我在酒店瘦子就把我拉到包廂去，他二話不說什麼都沒有講，就直接把我拉到他身上對我性侵。（唱歌的那個瘦子嗎？）是頑童ESO，（認得他的那個樣子？）我認得，（那個時候的事情，大概是幾年前？）17年前。」

她指現場不僅只有瘦子一人：「現場大概...約10個，他還問...就是結束之後，他還問旁邊的人你要不要。（妳確定那個人是瘦子嗎？）我確定。」

對於被指控性侵，瘦子在社交平台發文表示：「我們要提告了。」其所屬公司亦表示將針對不實爆料者與開直播記者提告誹謗，今天（6月22日）將發律師信。

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與劉德華合作新片

後續故事則未知如何，不過就引來大批網民議論紛紛。

有人指當年的瘦子還未到18歲，加上頑童19年前才組團，名氣還未走紅，而聲稱受害人的S小姐亦未能拿出明確證據，難以斷定真相。

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但亦有網民認為因瘦子有新片推出，故引來是非。其主演的電影《速命道》於6月29日在香港上映，片中天王劉德華和影后林嘉欣特別演出。

劉德華與瘦子戲份較多，瘦子之前曾表示他有同事是劉德華的忠實粉絲，所以想劉德華拍片快講一句加油就好：「結果他拿了我的手機自拍，又錄了一段很長很長的話給同事，真是很值得學習的一個藝人，讓我滿感動的。」

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