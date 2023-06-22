  • 30°C
香港時間 : 2023622日 (週四) 12:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【#ME TOO】劉德華新片拍檔被控性侵　酒店女職員聲稱遭瘦子強暴

娛樂 11:28 2023/06/22

分享：

分享：

熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

劉德華新片拍檔「瘦子」遭酒店女職員指控性侵。

台灣演藝圈「#ME TOO」風波繼續延燒，再有女子指控男星性侵。一名酒店女職員大爆曾遭台灣嘻哈饒舌天團頑童成員「瘦子」性侵，最令人眼凸的，現場不僅只有瘦子，人數更多達10個人！

【炎亞綸事件】遭網紅耀樂指控被拍性愛片　炎亞綸公開致歉：願意陪你走過一切傷痛

《速命道》劇照

強行拉入酒店房性侵

該名酒店女職員在台灣資深傳媒人葛斯齊及律師陪同下，爆料聲稱指17年前在酒店上班期間，突然被瘦子強行拉入房間性侵。

受害者S小姐表示：「在我18歲的時候我在上班，我在酒店瘦子就把我拉到包廂去，他二話不說什麼都沒有講，就直接把我拉到他身上對我性侵。（唱歌的那個瘦子嗎？）是頑童ESO，（認得他的那個樣子？）我認得，（那個時候的事情，大概是幾年前？）17年前。」

她指現場不僅只有瘦子一人：「現場大概...約10個，他還問...就是結束之後，他還問旁邊的人你要不要。（妳確定那個人是瘦子嗎？）我確定。」

對於被指控性侵，瘦子在社交平台發文表示：「我們要提告了。」其所屬公司亦表示將針對不實爆料者與開直播記者提告誹謗，今天（6月22日）將發律師信。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【#ME TOO】NONO遭約20名女士指控性侵　受害人「小紅老師」：會有更多人跳出來

與劉德華合作新片

後續故事則未知如何，不過就引來大批網民議論紛紛。

有人指當年的瘦子還未到18歲，加上頑童19年前才組團，名氣還未走紅，而聲稱受害人的S小姐亦未能拿出明確證據，難以斷定真相。

最新影片推介：陳山聰專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳山聰封視帝遺憾亡父未能見證　學懂愛要及時：現在盡量去彌補

但亦有網民認為因瘦子有新片推出，故引來是非。其主演的電影《速命道》於6月29日在香港上映，片中天王劉德華和影后林嘉欣特別演出。

劉德華與瘦子戲份較多，瘦子之前曾表示他有同事是劉德華的忠實粉絲，所以想劉德華拍片快講一句加油就好：「結果他拿了我的手機自拍，又錄了一段很長很長的話給同事，真是很值得學習的一個藝人，讓我滿感動的。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【性騷擾】黃子佼自爆10歲目擊母出軌　精神科醫生揭恐怖後果：成性犯罪者
12:57 2023/06/20
【性騷擾】黃子佼自爆10歲目擊母出軌　精神科醫生揭恐怖後果：成性犯罪者
【炎亞綸事件】遭網紅耀樂指控被拍性愛片　炎亞綸公開致歉：願意陪你走過一切傷痛
10:12 2023/06/21
【炎亞綸事件】遭網紅耀樂指控被拍性愛片　炎亞綸公開致歉：願意陪你走過一切傷痛
【#ME TOO】「黑澀會美眉」收變態狂粉下體照　小薰自揭遭性騷擾逾半年：受夠了
11:17 2023/06/21
【#ME TOO】「黑澀會美眉」收變態狂粉下體照　小薰自揭遭性騷擾逾半年：受夠了
【#ME TOO】NONO遭約20名女士指控性侵　受害人「小紅老師」：會有更多人跳出來
15:49 2023/06/21
【#ME TOO】NONO遭約20名女士指控性侵　受害人「小紅老師」：會有更多人跳出來
【炎亞綸事件】遭耀樂指控後形象插水　炎亞綸傑出青年資格被取消
17:12 2023/06/21
【炎亞綸事件】遭耀樂指控後形象插水　炎亞綸傑出青年資格被取消
【速命道】劉德華懷緬與柯受良颱風下拍MV　林嘉欣自爆是惡司機︰塞車會cut線
14:23 2023/06/21
【速命道】劉德華懷緬與柯受良颱風下拍MV　林嘉欣自爆是惡司機︰塞車會cut線

你可能感興趣

【性騷擾】黃子佼自爆10歲目擊母出軌　精神科醫生揭恐怖後果：成性犯罪者
12:57 2023/06/20
【性騷擾】黃子佼自爆10歲目擊母出軌　精神科醫生揭恐怖後果：成性犯罪者
【炎亞綸事件】遭網紅耀樂指控被拍性愛片　炎亞綸公開致歉：願意陪你走過一切傷痛
10:12 2023/06/21
【炎亞綸事件】遭網紅耀樂指控被拍性愛片　炎亞綸公開致歉：願意陪你走過一切傷痛
【#ME TOO】「黑澀會美眉」收變態狂粉下體照　小薰自揭遭性騷擾逾半年：受夠了
11:17 2023/06/21
【#ME TOO】「黑澀會美眉」收變態狂粉下體照　小薰自揭遭性騷擾逾半年：受夠了
娛樂人物職業 演員 歌手 #MeToo 娛樂行業 性騷擾 劉德華 酒店 台灣

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌