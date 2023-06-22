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【見義勇為】港鐵色狼偷拍女乘客裙底　地盤工挺身而出獲網民大讚

社會 10:36 2023/06/22

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熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

一名身穿灰色波點上衣的男子手持手機，將右手伸到一名女子的裙下。（Facebook 深水埗街坊會）

港鐵車廂上有色狼懷疑偷拍裙底被當場「斷正」。近日網上流傳一段影片，上載者自稱為一名地盤工，他在乘搭港鐵時發現有色狼偷拍其他女乘客，於是當即挺身而出阻止事件。

從影片中可見，一名身穿灰色波點上衣的男子手持手機，將右手伸到一名女子的裙下，疑似正進行偷拍行為。而站在色狼身後的片主，則在拍下色狼罪證後挺身而出，向女事主表示：「小姐，佢偷拍你裙底啊。」

有人被識穿後疑仍出聲抵賴，不過片主則毫不退縮，直言「咁你拎部電話出嚟吖」，又續指「佢攝入你裙底度。

事後該名目擊事件的網民將影片上載，直斥色狼：「斯斯文文偷拍裙底，仲衰過我哋依啲地盤佬」。他又對女事主最終決定息事寧人，只要求色狼刪去偷拍影片而未有報警感到可惜。

事件引起網民關注，不少人紛紛讚揚片主見義勇為的行為：

師兄有料！見義勇為

好可惜無拉條友、Lee D粉腸有一次就有第二次

放過佢等於比佢搵下一個受害人

齋Del片冇用架，我地職業影相佬知道大把軟件可以將del左既片救返，下次直接播頸佢先會知驚，del片放人即係比多次機會佢

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記者：黃穎津

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