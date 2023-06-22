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【炎亞綸事件】網紅耀樂被爆捲入桃色交易呃錢 　開房6次收5萬4台幣玩失蹤

娛樂 10:51 2023/06/22

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熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

真係愈爆愈多！

曾為男子組合飛輪海成員的炎亞綸被爆與未成年少男性交，兼拍下性交片再外流，事件震驚整個娛樂圈。

網紅耀樂昨日（6月21日）開記招控訴炎亞綸，細訴當年真相，令炎亞綸形象盡毀！

【炎亞綸事件】炎亞綸突現身記者會鞠躬道歉　網紅耀樂當場崩潰揭當年真相

被爆料涉桃色交易

豈料，耀樂被爆料涉桃色交易兼騙錢，兼流出對話圖。從網上流出的對話截圖可見，爆料者稱耀樂要求對方將6次開房約會錢54,000台幣（約13,647港元），全數付清後，之後耀樂就玩「潛水」，似乎有意呃錢：「耀樂他就跟我朋友，開房約會6次，結果耀樂第一次跟我朋友開房約會時，就直接要求要把6次開房間約會的錢54,000做一次全部收了。這個卻是我朋友噩夢的開始，因耀樂自從把全部的錢54,000收款後，就開始神隱，一開始先是用各種理由避不見面，後面更是直接搞消失。」

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騙錢不守信用

爆料者指耀樂實際只有跟其朋友出來履行開房約會一次，還欠他的朋友開房約會5次：「那出來的那次，還是我朋友堅持一定要見面約會時，再當場給他54,000的錢，現場轉帳給耀樂，不然如果原本照耀樂當時的要求直接先用匯款的。」

續說：「我朋友可能真的會被他完全放鳥，連1次都沒有開到房間，等於扣除耀樂實際出來約會的那次，就直接被耀樂騙錢了45000元，我朋友也為此事苦腦了快半年。」又指看到耀樂爆炎亞倫的料，他自己也不守信用，收了錢，直接故意搞消失半年，沒有履行當初跟其朋友約定好的房間約會。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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