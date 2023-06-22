【端午節】老翁連續3日食粽便秘一周腸阻塞　醫生警告: 嚴重恐腸穿孔敗血症

▲ 老翁連續3日食粽便秘一周腸阻塞， 醫生警告: 嚴重恐腸穿孔敗血症。

今日(22日)是端午佳節，市民少不了食粽應節，但有醫生便提醒由於粽主要材料為糯米，對長者尤其較難消化！台灣便有一名76歲老翁因連續三天三餐食粽，令腹脹疼痛，加上連續六天都無法排便，最終需要緊急求醫。醫生為老翁檢查後，才揭發是腸阻塞，估計與他食粽過多有關。醫生警告腸阻塞，嚴重恐造成腸穿孔、腹膜炎甚至敗血症，提醒民眾食粽應節亦要適量。

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台北慈濟醫院肝膽胃腸科醫師龔子翔指出，粽子主要食材都是糯米，本身纖維含量少，且烹煮後會產生膠質，吸水率強、黏性極高，因此對本身腸胃機能已逐漸退化的年老長者而言，腸胃負擔極大。他又解釋不少長者本身便有不少腸胃問題，如腸胃道的蠕動變慢、消化液的分泌減少等，因此一旦仍毫無節制地食粽，很容易導致消化與吸收不良，進而導致腸阻塞。

所謂的腸阻塞，龔子翔表示其實是食物與水分無法通過小腸進到大腸，因而鬱積於小腸，導致小腸脹大，出現疼痛、嘔吐、腹脹與便祕四項臨床病徵，一般可透過內科藥物治療達到改善。但若是沒有及早發現被治療，小腸內累積的過多腸液會使腸黏膜屏障受損，腸道內的細菌會穿過屏障侵襲正常無菌組織和器官，此時便很有可能產生腸穿孔、腹膜炎與敗血症等嚴重併發症。

龔子翔建議，年老長者若是想應節食粽，在食材、份量及沾醬要特別注意，建議以五穀雜糧類的粽子取代糯米粽，多選擇菇類、堅果類的內餡，以利腸胃消化，份量上建議每餐以半顆為限，取代白飯為當餐主食；建議盡可能不要沾醬。他也提醒，患有高血壓、高血脂、高血糖以及慢性腎臟病的銀髮族群應少吃粽子或忌口。如若出現腹脹疼痛等無法緩解的情況時，應尋求專業醫師的協助，切莫貿然服用市面上的胃藥，避免造成急性肌張力不全等副作用。

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責任編輯：羅嘉欣