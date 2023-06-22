【網絡熱話】港女跌八達通遭賊仔4日内嘟逾千元　網民揭1細節：貪到盡

▲ 港女將軍澳站跌八達通，遭賊仔4日内嘟逾千元！網民揭1細節：貪到盡。

個人財物要小心保管。近日，一名港女在將軍澳港鐵站内遺失八達通，並驚見有人拾獲後「狂嘟」，4日内消費逾千元。事主公開消費記錄，網民發現一個細節，慨嘆賊仔是「貪到盡」。

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事主在「香港失物報失及認領群組」發文，表示自己在本月13日，於將軍澳港鐵站遺失八達通，並被一位「貪心人」拾獲後瘋狂消費。事主公開八達通手機App的詳細消費記錄，可見對方自14日至17日，不斷用八達通四處「狂嘟」，總消費額達一千一百多元。包括在14日凌晨購買一份麥當勞當「宵夜」、在中午半小時內先後消費「大丈夫食堂」和「棋哥燒鵝」。

至15日，賊仔更由中午12點到晚上9點，以每隔1小時的消化速度先後到「富哥一喜食堂」吃拉麵、「GODIVA」吃雪糕、「企鵝大王」食肆、「鳳鳴居」及「南亞冰室」用膳，1日内吃足5餐。除了吃飯，賊仔在期間還到「運動家」等商鋪内消費了逾500元，全由事主八達通結帳。

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一個舉動印證「貪到盡」

最後，賊仔疑似已將八達通存款用盡，於是在17日竟前往交通補貼領取站，替事主領取了近140元交通費補貼後，再到旺角「鳳鳴居」用膳。網民驚見此操作，紛紛留言感嘆「個貪心人真係貪到盡」、「攞埋補貼嗰下谷氣」；也有人見賊仔不斷進食如「餓死鬼」，笑指事主應大方請客，「當請佢食大餐，應該餓咗好耐」。但亦有人質疑事主為何事隔幾日仍不報失，「一見到佢用緊你張卡，你就應該立即報失。你自己都有責任」。

不過，留言中竟出現「鳳鳴居」負責人，在了解到賊仔是盜卡消費後，表示已向事主提供相關相片，希望對事件有幫助，獲網民讚賞是「好人好事」、「要帮襯吓」。

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責任編輯：羅嘉欣