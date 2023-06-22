【新天鵝堡命案】30歲淫狼身份背景曝光　鄰居形容為人古怪不友善

▲ 德國新天鵝堡命案30歲淫狼身份背景曝光。

德國著名旅遊景點新天鵝堡14日發生一宗遊客遇襲命案。一名30歲男性疑因性侵不遂，將兩名年齡分別為21歲及22歲的女遊客推落深淵，導致一死一重傷。案發後警方將涉案疑兇緝拿歸案，據外媒報道，疑兇來自美國，其鄰居形容他不友善，一家人都很奇怪。

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根據《每日郵報》報道，該名30歲的疑兇特洛伊（Troy Phillip Bohling），來自美國密歇根州林肯公園（Lincoln Park），持旅遊簽證入境德國。他涉嫌將兩名女遊客推落深淵，目前面臨謀殺、謀殺未遂和性侵未遂的指控。

報道指，特洛伊和他的哥哥特雷弗（Trevor）住在距離底特律約20分鐘路程的一棟單層房子，每月租金為4000美元。鄰居形容他「安靜」且不太友好，又指兩兄弟經常長時間外出，相信他們在油田工作。

鄰居亦表示，兩人在家的時間多數會留在屋內，偶爾會看到他們在花園用牽繩遛貓，更直言「這個家庭很奇怪，特洛伊出入時都不會和人有眼神接觸」，又指對他所犯的事感到震驚。

特洛伊曾就讀底特律附近的艾倫公園高中（Allen Park High School），其同學形容他非常害羞和不起眼。而另一位朋友透露，特洛伊性格內向、害羞、安靜、有點奇怪，但認為他是個友好的人。

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兩亞裔女子被推落深淵1死1重傷

案發於本月14日（周三），兩名亞裔女子Eva Liu（21歲）與同學Kelsey Chang（22歲）於當日下午結伴前往新天鵝堡觀光，在「瑪莉安橋」（Marienbrücke Bridge）上遇到特洛伊，他向兩女表示，通往景點的路難行，可引領她們到另一條路徑。

特洛伊兩女帶往一個僻靜小徑後，隨即狼性大發，企圖性侵Eva Liu。Kelsey Chang從旁嘗試制止對方施暴，卻反被掐頸再推落深谷，其後遭搜救人員救起送院，目前身受重傷留院治療中。

特洛伊把Kelsey Chang推落山谷後，企圖再度性侵Eva Liu，而最後他亦把Eva同樣推落50米高的深淵，致對方身亡。

據報，兩名女生今年5月剛在「伊利諾伊大學厄巴納--香檳分校」（University of Illinois Urbana-Champaign）畢業，並取得電腦工程學士學位。案發後，該校副校長Robin Kaler接受外媒訪問，對二人遇襲的消息致哀。

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責任編輯：羅嘉欣