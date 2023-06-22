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【炎亞綸事件】炎亞綸那些年當眾出手摸汪東城　曾被網民問：其實你喜歡大東吧？

娛樂 12:27 2023/06/22

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熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

炎亞綸曾在節目中摸汪東城的二頭肌。

抖音男神耀樂在昨日（6月20日）於個人社交平台揭曾被炎亞綸拍下性交影片，而耀樂再在今日（6月20日）開記者會控訴炎亞綸。事件令炎亞綸形象插水，更被撤銷十大傑出青年的當選資格。

炎亞綸昔日的新聞當然被網民「回顧」一番，當中發現炎亞綸與昔日同為飛輪海成員之一的汪東城（大東），在相處中有「異樣」！

【炎亞綸事件】炎亞綸突現身記者會鞠躬道歉　網紅耀樂當場崩潰揭當年真相

炎亞綸摸汪東城

在2010年，辰亦儒、汪東城、炎亞綸、吳尊接受有線電視節目《大流行》訪問，以宣傳專輯《太熱》，炎亞綸在節目中摸著大東的二頭肌，並說：「大東最近這塊肌肉蠻結實的」。

被摸的大東就馬上坐前一點，並回應指自己媽媽也覺得他的肌肉練得很突出。

另外，在初出道時，炎亞綸曾與大東一同亮相節目，二人在節目中被安排一同演戲，站在大東身後的炎亞綸，就對大東「上下其手」，當時大東在節目中說：「背後涼涼，有被鬼壓的感覺。」

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大東反鎖酒店門？

有指當飛輪海在台中開演唱會時，炎亞綸曾偷偷外出打麻雀，與他為酒店房室友的大東，就反鎖酒店房門，炎亞綸則只好在走廊過夜，這不禁令人覺得大東是為了避開炎亞綸呢！

另外，曾有網民在社交平台向炎亞綸問：「其實你喜歡大東吧？」，炎亞綸作出否認：「自宇宙大爆發以來從未發生的事」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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