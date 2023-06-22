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【育兒心得】孩子餐廳尖叫1小時父母懶理只顧聊天 顧客鬧爆自私：耳朵受罪

親子 11:51 2023/06/22

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有馬來西亞男子，在用餐時遇到一名小孩不停大聲尖叫，家長卻懶理，令他非常生氣。

外出食飯，遇到孩子尖叫，家長又唔理，真係食龍肉都冇味！有馬來西亞男子，日前忍受不住用餐時，遇到1名小孩尖叫1小時，但孩子的父母卻懶理只顧聊天，令他受不了，鬧爆其家長自私，「不要讓其他人的耳朵受罪。」

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該名馬來西亞男子，日前上載了1條29秒的視頻到TikTok，申訴用餐時被同場的小孩高分貝尖叫聲搔擾，長達1小時，孩子的父母卻懶理只顧聊天，令他受不了，

“致所有父母，請成為負責任的父母！其他人聽了會很刺耳的！”

馬男表示，在場很多顧客，相信部分客人不耐煩而選擇離開，畢竟若開口訓話，一定會跟對方吵架。他批評孩子父母自私，若要坐在餐廳里聊天，就得注意孩子的行為，

你孩子尖叫了1小時，父母卻沒出聲。我們受不了你孩子高分貝的尖叫聲。

他續指，同場的顧客有人拿起手機錄影，還即場播放孩子尖叫的影片，在被四周的人望向時，竟裝作一副若無其事的模樣。

我要像在醫院或圖書館的安靜環境下吃飯、聊天。拜托，你孩子不懂事，身為父母的，應該開口訓斥。

改次請在家里、Zoom或谷歌Meet聊天，不要讓其他人的耳朵受罪。

從影片上看到，小孩和家長，還有數名朋友坐在餐廳一角，影片一開始已經聽到小孩大聲尖叫，之後更不停尖叫，鄰座的女食客忍受不了起身離座，而較遠的食客也用手按著耳朵，但其父母卻無動於衷，繼續與朋友聊天。

視頻在TikTok發布16小時後，已獲近59萬次點擊，以及逾3600則留言。大部分網民都指責孩子父母的態度，「我有小孩，在外時我會監督孩子的言行舉止」、「我孩子在外講話大聲，我都會瞪大眼睛看著他」、「我也有孩子，我也不喜歡我的孩子像猴子那樣尖叫」、「教育要從家里開始，禮貌也是如此」、「這是常識，跟有沒有孩子無關」、「我孩子是自閉過動兒，如果孩子這麼做，她會馬上帶上車回家」。

有網民指曾在餐飲業工作，經常遇到這樣的情況，大部分都是專業人士，但是卻沒有公民意識。有網民附和，「小孩尖叫一下子沒關系，如果很長時間，店員就得要求該顧客出去安撫孩子，以免打擾到其他顧客，但很多時候店員都會被罵。」、「曾有一次在餐廳用餐，其中一桌的小孩大喊大叫，孩子的媽媽馬上帶他上車，以免打擾其他客人，媽媽的態度讓他很敬佩。」。

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責任編輯:王明芳

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