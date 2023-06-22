【下落不明】鐵達尼號觀光潛艇失蹤5人身世曝光　英富豪香港長大開啟探險夢

▲ 鐵達尼號觀光潛艇失蹤5人身世曝光，其中英國富豪被揭於香港讀書長大。

一艘載著5人前往參觀鐵達尼號（Titanic）殘骸的觀光潛艇「泰坦號」（Titan），於6月18日在加拿大對出的大西洋失蹤，美國和加拿大已派員搜救。而船內5人的身世亦曝光，其中58歲英國富豪哈丁（Hamish Harding）原來在香港長大，兒時入讀英基，並在香港因一事開啟他的探險夢。

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綜合《英國廣播公司》（BBC）及《每日郵報》報道，哈丁是著名商人、探險家及機師，1964年在倫敦出生，是家中的獨生子，6歲時隨父母移居香港，父親是一名工料測量師（Quantity surveyor）。

哈丁兒時入讀英基豁下的山頂小學（Peak School），到11歲才遷回英國，即是哈丁差不多在港度過童年。哈丁去年接受飛行雜誌訪問時談及自己在香港的童年生活，他憶述年幼時跟父母一起在黑白電視上看到1969年阿波羅登月的畫面，留下深刻印象，且讓他感到「一切皆有可能」，自此啟發他想冒險探索世界極限的夢想。

▲ 哈丁出發前曾於社交網站發文。（IG圖片）

而在社群網路服務網站「領英」上，哈丁的學歷也列出在1970至1975年曾就讀香港山頂小學，之後返英入讀格洛斯特國王學校（King's School Gloucester），大學則升讀劍橋大學彭布羅克學院（Pembroke College, University of Cambridge），取得自然科學和化學工程學士及碩士學位。

畢業後，哈丁在IT領域擔任過各種技術和管理職務，之後前往印度擔任信息技術公司Logica的董事總經理，至2003年創立飛機公司Action Aviation，總部位於杜拜。或許哈丁和Action Aviation長年在海外運作，所以他從未出現在《星期日泰晤士報》英國1,000名富豪排行榜中，也未曾出現在《福布斯》雜誌的世界億萬富豪榜上。

▲ 英國富豪哈丁與小兒子吉爾斯長居杜拜，並帶他四圍遊歷。（IG圖片）

2子之父常帶細仔周遊列國

哈丁同時成為了著名冒險家，擁有3項健力士世界紀錄。在2019年7月，他駕駛卡塔爾灣流G650ER商務飛機，以46小時39分38秒完成飛越地球南北極4.1萬公里，創下環繞地球兩極最快紀錄。2022年6月，美國太空旅遊公司「藍色起源」（Blue Origin）發射火箭，把6名乘客送上太空，哈丁也是其中一名座上客。哈丁的朋友接受訪問時，形容他最愛冒險。

有些人看Netflix，有些人打高爾夫球；哈丁會去海底或進入太空，他創造繞地球飛行的世界紀錄。

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58歲的哈丁育有2名兒子，已和太太分開，他與細仔吉爾斯（Giles Harding）住在杜拜，而他的18歲的大仔完成A-level課程。從哈丁的社交平台上可見，他經常帶細仔周遊列國，啟發了細仔也渴望成為一名探索家。

報道亦揭開另外4人的身分，包括48歲英國公民兼巴基斯坦商人達烏德（Shahzada Dawood）與其19歲大學生兒子蘇萊曼（Suleman），達烏德是巴基斯坦最大集團之一EnGro Corporation的副董事長。

77歲有「鐵達尼先生」之稱的法國探險家兼潛水家納爾若萊（Paul-Henri Nargeolet）也在潛艇上，他曾於1987年領導第一次鐵達尼號打撈探險；最後一人是推出是次水底觀光服務的海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）創辦人兼行政總裁呂什（Stockton Rush）。

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責任編輯︰王明芳