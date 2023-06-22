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【無得撈】DIOR罕有高調澄清與梅根無合作洽商　哈里夫婦遭Spotify高層炮轟是「騙子」

休閒消費 12:23 2023/06/22

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梅根與Spotify（左圖）合作的Podcast節目約被高調取消；估唔到連好友關係的Dior亦罕有地高調澄清雙方最近沒有合約和洽談過，梅根要想想法子了。（圖片：spotify/getty images）

自從哈里王子（Prince Harry）與Meghan Markle（梅根）脫離皇室後，原本以為有唔少搵銀機會，好似男方出自傳爆大鑊的《Spare》，就賣出超過143萬本。

至於兩夫妻就被Netflix睇中拍《哈利王子與梅根》；又被串流平台Spotify睇中做Podcast節目，點知拍完一季就被高調煞停，Spotify高層Bill Simmons更忍唔住開火炮轟2人是「騙子」，全因2020年用2千萬美元天價簽約，點知呢兩三年兩位只係拍咗12集Podcast！

禍不單行，最近外媒報導法國時裝品牌Dior將與梅根簽約做代言人，空穴來風未必無因，畢竟梅根仍在皇室時，經常穿Dior晚裝出席活動，又好識做咁被影到拎住有「戴妃袋」之稱嘅Lady Dior手袋；至於佢老公哈里王子，亦三番四次影到穿著Dior Men的西裝。

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雙方關係咁好，以為好事近啦，點知近日Dior罕有地回應，品牌最近並沒有與Meghan Markle進行任何合同上洽商，更表示現時為止只得Jisoo@BLACKPINK、珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、妮妲莉寶雯（Natalie Portman）、查理絲花朗（Charlize Theron）,安雅泰萊采兒（ Anya Taylor-Joy）同亞拉沙希迪 （Yara Shahidi）先係DIOR品牌官方代言人，以正視聽咁話。hmmm...相比品牌過往作風，此舉高調證清都幾耐人尋味！哈利王子與梅根變雙失夫妻，梅根是時候想想法子了！

記者：黃鑑江

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