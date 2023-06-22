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【宅男女神】李蔓瑩紅色一件頭泳衣夠火辣　俯身玩水32E驕人上圍「胸」湧而出

娛樂 12:01 2023/06/22

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熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

好正！

「宅男女神」李蔓瑩（Renee）憑32E的驕人身材令人着迷，她亦非常有心，不時在網上分享美照，令一眾網民高呼「頂唔順」。

近日去了泰國旅行的Renee，當然要與陽光玩遊戲，在沙灘玩水留倩影，她亦在社交網分享多張相片派福利。

【宅男女神】李蔓瑩身材驕人獲網民喜愛　Renee無懼世俗眼光與同性伴侶「放閃」【多圖】

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 水着照超吸睛

相中可見，穿上紅色一件頭超Deep V泳衣的她，晒出無敵雙峰，之後更俯身玩水，令「Big」爆上圍「胸」湧而出，視覺效果非常震撼，真的不得了。

之後，她又在沙灘上興奮跳舞，玩得不亦樂乎，並留言：「好少可係沙灘咁樣狂曬狂玩!!但沙美島～我好OK啊！真係好靚水清沙幼，我希望下次去天氣都咁好!!最後嘅舞步係我平時對住屋企人自high嘅動作。」

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經常派福利

其實Renee每次分享的美照都引起網民關注，更大讚她有樣有身材，絕對是天使與魔鬼的化身。難怪大家都叫Renee繼續分享更多美照，必定會「追Post」！

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    +9
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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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