【宅男女神】李蔓瑩紅色一件頭泳衣夠火辣　俯身玩水32E驕人上圍「胸」湧而出

▲ 好正！

「宅男女神」李蔓瑩（Renee）憑32E的驕人身材令人着迷，她亦非常有心，不時在網上分享美照，令一眾網民高呼「頂唔順」。

近日去了泰國旅行的Renee，當然要與陽光玩遊戲，在沙灘玩水留倩影，她亦在社交網分享多張相片派福利。

【宅男女神】李蔓瑩身材驕人獲網民喜愛 Renee無懼世俗眼光與同性伴侶「放閃」【多圖】

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水着照超吸睛

相中可見，穿上紅色一件頭超Deep V泳衣的她，晒出無敵雙峰，之後更俯身玩水，令「Big」爆上圍「胸」湧而出，視覺效果非常震撼，真的不得了。

之後，她又在沙灘上興奮跳舞，玩得不亦樂乎，並留言：「好少可係沙灘咁樣狂曬狂玩!!但沙美島～我好OK啊！真係好靚水清沙幼，我希望下次去天氣都咁好!!最後嘅舞步係我平時對住屋企人自high嘅動作。」

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經常派福利

其實Renee每次分享的美照都引起網民關注，更大讚她有樣有身材，絕對是天使與魔鬼的化身。難怪大家都叫Renee繼續分享更多美照，必定會「追Post」！

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