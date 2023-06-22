【教育制度】新加坡取消中小學期中考 家長感憂慮促補習社「模擬試」大賣

新加坡的教育制度被評為全世界的頂級，競爭激烈。當地中小學從今年起取消了年中考試制度，本意是緩和考生壓力，但對某些考生及家長來說，卻成了反效果。，不少家長及考生感到擔憂，認為需要更多訓練來熟悉考試流程，掌握答題技巧和時間把控，結果大批家長願意自費到補習中心參加「模擬年中考試」，有補習中心的模擬考課程大賣。

補習社模擬考愛歡迎

新加坡《新明日報》引述當地一間補習中心創辦人表示，該補習社自2020年開始為小五至中二學生提供模擬考，大部分購買模擬考配套的學生是小六會考應屆考生。這類「模擬考」很受歡迎，一推出很快就爆滿。 據悉，一份英語第二試卷模擬考，配套為130新元(約港幣601)，補習中心指試卷是由教育部前教師擬題，難度高於小六會考，考生更可通過模擬考能評估自己在不同學校考生裡面的程度。

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另一家教育中心創辦更指出，許多家長認為取消年中考試帶來的壓力太多，希望補習中心舉辦模擬考試，彌補學校取消年中考試的空缺，消除考生考試焦慮。而受訪學生亦表示為了充分準備，會主動報名模擬考。

家長對模擬考反應兩極

報道再引述當地一名小六學生指，他報名了補習中心的英語模擬考，並透過身邊很多朋友都有去補習中心，直言沒有期中考試壓力太大，

沒有年中考的話壓力會很大，因為 Prelim(預考)離小六會考太靠近了。」

至於家長反應十分兩極，有些認為取消年中考無法消除考試壓力，因為孩子最終仍須上考場，但也有家長不鼓勵模擬考的風氣。

新加坡教育部發言人回覆《新明日報》時表示，知道有補習中心為學生提供模擬考，不過學校對於取消年中考後都有正面回饋，包括有更多時間根據學生需求，來設計並提供更廣泛的學習體驗，學生也有更多機會發掘自身興趣和優勢。

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